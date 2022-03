Varför Philips Go-hörlurar är perfekta för sport och träning

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det finns inget som passar alla när det gäller att hitta rätt hörlurar att använda under träning och träning. Det som fungerar för dig kan vara något helt annat än normen. Ett företag vet detta, och vet också att alla inte vill spendera hundratals på hörlurar eller hörlurar som kommer att bli illa behandlade i gymmet eller ute på stigarna i extremt väder.

Philips såg en lucka på marknaden här och ville ta in sin kombination av avancerad teknik, kvalitetsdesign och ljudkvalitet i sporthörlurarna.

För att tillgodose olika människor har Philips tre produkter, var och en med sin egen unika syn på att ge dig dina favoritlåtar. Så oavsett om du tränar på egen hand, i grupp - eller deltar i ett evenemang som det globala Wings for Life-loppet som Philips sponsrar i år - kan du göra det och få fantastiskt ljud medan du gör det.

Sanna trådlösa hörlurar har blivit vanliga hörlurar för de flesta, men många av dem är inte precis idealiska för att röra sig mycket i. Med Philips senaste TWS sporthörlurar får du en inbyggd öronkrok som håller dem säkert till dina öron, så att oavsett hur mycket du studsar upp och ner, eller hur snabbt du ändrar riktning, så förblir de klistrade vid dina öron.

De är avtagbara och utbytbara också. Knopparna levereras med stora överkrokar i olika färger, plus mindre som kramar insidan av ditt öra, om du helst inte vill ha det hängande över örat. Användbart om du har glasögon på dig.

Det är inte allt heller. Hörsnäckorna har en inbyggd pulsmätare, så att de kan mäta intensiteten på din aktivitet, och den är kompatibel med populära spårningsappar från tredje part.

Naturligtvis, med alla hårda träningspass kommer svett, vilket kan leda till bakterier. Så Philips byggde in ett UV-rengöringssystem i laddningsfodralet. Det betyder att du kan vara säker på att dina knoppar förblir rena även efter dina mest krävande pass. Lägg till det till IP57 vatten- och dammbeständighet så har du ett par knoppar som är väl utrustade för att klara alla dina aktiviteter.

Under de senaste åren har vi sett Bone Conduction-hörlurar blivit populära bland löpare. Dessa hörlurar fixar ett par smärtpunkter du måste hantera med vanliga in-ears.

För det första gillar inte alla känslan av att ha något stoppat i hörselgången, speciellt inte när man springer. De kan ibland leda till en pressad känsla som inte är särskilt bekväm.

För det andra - och ännu viktigare - de blockerar ofta ljudet från omkring dig. Ibland är det bara trevligt att höra naturen omkring sig, speciellt under trail-runs. Men också ur ett säkerhetsperspektiv, när man springer längs vägar, är det mycket bättre att vara uppmärksam på trafikljud. Dessa benledningshörlurar i Philips Go-serien säkerställer att du kan höra din musik och höra alla bilar som kommer bakom dig.

De går inte in i dina öron alls, och - istället - sitter utanför dina öron och använder ett akustiskt system för benledning för att leverera ljud. Vad mer är, med IP67-klassificering överlever de på sommaren när det rinner av svett och kan överleva i regnet. Plus, med upp till 9 timmars speltid bör du upptäcka att de kan fortsätta under dina längsta sessioner.

Om stort ljud är mer din affär, finns det ett annat alternativ som är helt annorlunda än de andra två: Philips trådlösa sporthörlurar. Dessa har stora förare, och så stort ljud, och sitter över öronen, snarare än inuti dem.

Med 40 mm-drivrutiner får du massor av bas, samtidigt som den stängda designen gör att du inte irriterar andra människor med din musik i gymmet. Det hjälper också till att minska en del av bruset runt dig.

De är Bluetooth, men har också en 3,5 mm-port så att du kan ansluta dem till din favoritmusikspelare med en kabel om du föredrar det. Det betyder också att du kan fortsätta använda dem även om batteriet dör - vilket det inte gör så ofta tack vare att du levererar 35 timmars speltid.

Naturligtvis, med on-ears kan svett vara ett problem, men Philips visste detta när han designade hörlurarna och byggde därför öronkuddarna med kylande gel inuti dem och gjorde dem tvättbara och avtagbara. Du kan helt enkelt ta av dem och rengöra dem när du vill. De är kompakta, hopfällbara och lätta, så lätta att bära med sig.

Dessutom är de extremt prisvärda.

Så oavsett om du vill ha in-ears, on-ears eller något annat, så har Philips Go-sortimentet det utbud som passar de flesta människors behov.