OnePlus Nord Buds lovar stor bas och snabb laddning

One Plus har avslöjat de ofta omtalade Nord Buds för världen som en del av evenemanget More Power to You,

De nya öronsnäckorna finns i två färger, antingen Black Slate eller White Marble, och har en smidig ergonomisk design som OnePlus hävdar kommer att vara bekväm under många timmars användning.

Nord Buds har kraftiga dynamiska drivrutiner i 12,4 mm titan som sägs ge utmärkt ljudkvalitet och djup mullrande bas.

Det finns stöd för Dolby Atmos och förmodligen även andra spatiala ljudformat.

För att få det perfekta ljudet för din smak ger OnePlus dig tre förinställda EQ-lägen - Bold, Bass eller Serenade. Om inget av dessa passar dig kan du också göra en egen EQ i mjukvaran Sound Master Equalizer.

Batteritiden är hyfsad, med 7 timmar fristående eller 30 timmar inklusive fodral. Men om du råkar få slut på juice har de stöd för snabbladdning och ger dig 5 timmars uppspelning på bara 10 minuters laddning.

Samtalskvaliteten bör vara imponerande eftersom Nord Buds har 4 mikrofoner ombord samt AI brusreducering.

Hörlurarna drar nytta av Bluetooth 5.2- tekniken, vilket möjliggör ett spelläge med 94 ms låg latenstid, förutom OnePlus Fast Pairing med en kompatibel telefon.

Nord Buds kommer att finnas tillgängliga i Indien först, med början den 10 maj klockan 12:00 IST. Om du är intresserad kommer de bara att kosta dig ₹2,799 (cirka 36 dollar eller 30 pund).

Skriva av Luke Baker.