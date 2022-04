OnePlus Nord Buds specifikationer läcker inför lanseringen

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - OnePlus förväntas presentera ett antal produkter under lanseringen av More Power to You den 28 april, bland annat OnePlus Nord Buds, OnePlus 10R och OnePlus Nord CE 2 Lite.

Företaget har tidigare teasat en bild på OnePlus Nord Buds - som blir den första produkten som inte är en telefon att ta på sig Nord-namnet - men en annan läcka har nu detaljerat vilka specifikationer vi kan förvänta oss av de trådlösa hörlurarna.

Enligt Max Jambor, som har ett ganska hyggligt track record, kommer Nord Buds att erbjuda en 12,4 mm drivrutin, Bluetooth 5.2 och de kommer att komma i färgerna svart, vit och blå.

Jambor har också beskrivit laddningsmöjligheterna i detalj och hävdar att de kommer att erbjuda 5 timmars lyssning på en 10 minuters laddning, medan batteriet ska ge 7 timmars lyssning totalt, eller 30 timmar om du inkluderar laddningsfodralet. Det kommer inte att finnas någon aktiv brusreducering ombord som i OnePlus Buds Z2 - även om detta inte är särskilt överraskande - och de kommer att erbjuda en IP55-klassning.

Nord Buds:

12.4mm drivrutin

Bluetooth 5.2

10 min laddning > 5H lyssning

7H lyssning (30H med fodral)

IP55

No ANC

Svart, vit och blå färg- Max Jambor (@MaxJmb) April 20, 2022

När det gäller designen visar bilden som OnePlus själva släppt en design som liknar OnePlus Buds Z2, om än förenklad. Det finns inga uppgifter om priset ännu, men med tanke på att Nords serie av smartphones har konkurrenskraftiga priser kan vi förvänta oss samma sak från Nord Buds.

Tack och lov dröjer det inte länge innan du får reda på det med säkerhet. Du kan gå till vårt separata inslag om hur du ser OnePlus-eventet den 28 april.

