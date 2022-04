Här är OnePlus Nord Buds på en officiell bild

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - OnePlus India har skickat en bild på OnePlus Nord Buds inför lanseringen den 28 april.

De kommer att presenteras officiellt tillsammans med OnePlus 10R 5G och OnePlus Nord CE 2 Lite-smartphones under företagets More Power to You-lanseringsevent.

Knopparna kommer att markera första gången Nord-märket kommer att användas på en annan produkt än en telefon. Det är utformat för att beteckna ett mer prisvärt alternativ till OnePlus flaggskeppsprodukter.

I ärlighetens namn, förutom bilden som publicerades på det officiella Twitterkontot, är det för närvarande inte mycket mer som är känt om de sant trådlösa öronpropparna.

OnePlus Nord Buds är här för att rocka staden snart! Håll dig informerad och vinn stort: https://t.co/NlMgDtCRfR pic.twitter.com/TRXNTEZcRb- OnePlus India (@OnePlus_IN) April 18, 2022

De upptäcktes nyligen på FCC:s webbplats - webbplatsen för certifiering av kommunikation i USA. Detta tyder på att de har godkänts för användning i landet, så det är troligt att de är avsedda för en global lansering, inte bara för den indiska marknaden.

Den nya bilden visar en design som är likartad men förenklad i jämförelse med OnePlus Buds Z2. Vi misstänker att Nord Buds inte kommer att komma med aktiv brusreducering, därför för att hålla de två modellerna åtskilda.

Vill du springa Wings for Life? Köp Philips Go-hörlurar och få din inträdesavgift gratis Förbi Pocket-lint International Promotion · 1 April 2022 Philips erbjuder gratis inträde till Wings for Life World Run när du köper utvalda Philips Go-hörlurar.

Nord Buds prissättning kommer dock med största sannolikhet att vara mycket attraktiv. De kan till och med erbjudas som ett incitament för köpare av den nya CE 2 Lite när den rullar ut också.

Det får vi veta den 28 april under evenemanget, som du kan följa live här.

Skriva av Rik Henderson.