Nothing nästa hörlurar är redan certifierade innan de presenteras

(Pocket-lint) - Nothing har ännu inte tillkännagivit sina nästa hörlurar, men det verkar som om de redan har certifierats och finns nu i Bluetooth SIG-databasen.

Det betyder att det är troligt att Nothing håller på att göra sig redo att tillkännage de nya hörlurarna, som sannolikt kommer att heta Nothing Ear (2) om tebladen visar sig vara korrekta. Och i så fall kan företaget som grundades av OnePlus medgrundare Carl Pei komma att tillkännage sin nästa produkt snarare förr än senare.

Certifieringssidan visar en produkt som internt kallas Nothing B155 och även om den fortsätter med att bekräfta att öronsnäckorna kommer att använda Bluetooth 5.2-anslutning, är det så långt allt går. Utöver det är vi hänvisade till tidigare rykten för att försöka ta reda på vad som pågår.

Nothing B155 TWS får Bluetooth SIG-certifiering. Nothing Ear Stick: B157.

Ear (2)? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku- Mukul Sharma (@stufflistings) December 15, 2022

Baserat på tidigare rapporter tror man att Nothing Ear (2) kommer att se nästan identiskt ut med de nuvarande Nothing Ear (1 ) hörlurarna som du kan köpa just nu. Vi vet tyvärr ingenting om batteritid eller någon form av klockor och visselpipor som de uppdaterade öronsnäckorna kommer att ha att erbjuda.

Vi kan nästan garantera att det kommer att finnas något nytt här, även om det bara är för att se till att det finns en övertygande anledning för kunderna att uppgradera till det senaste och bästa. Med tanke på att öronsnäckorna förekommer i Bluetooth SIG:s certifieringsdatabas räknar vi inte med att behöva vänta så länge innan vi får något slags svar.

Skriva av Oliver Haslam.