Nothing avslöjar "galet coola" Nothing Head (1) hörlurar

(Pocket-lint) - Nothing kan komma att släppa ett par över-örat-hörlurar i framtiden, eller åtminstone retas det med idén.



Carl Peis varumärke Nothing har Nothing Ear (1) TWS-hörlurar, Nothing Phone (1), och snart kommer Nothing Ear (Stick) att lanseras. Och även om den sista produkten ännu inte har släppts officiellt (den lanseras den 26 oktober), antyder företaget att det kan tänka sig att tillverka hörlurar för över örat. Nothing-grundaren Carl Pei twittrade nyligen ut en konceptdesign för Nothing Headphone som skapats av nättidningen Yanko Design.

Nothing delade sedan Peis tweet på nytt och frågade sina följare: "Ska vi göra det?" Det är inte precis en bekräftelse, men det ser verkligen ut som att företaget överväger att lansera en uppsättning över-örat-hörlurar.

Renderingarna föreställer en uppsättning hörlurar med LED-remsor på öronkåporna och i svarta och vita färger. De ser nästan ut som ett spelheadset. Pei kallade i sin tweet designen för "galet cool".

Kom ihåg att Nothing så sent som förra veckan meddelade att de kommer att lansera sina Nothing Ear (Stick) hörlurar den 26 oktober 2022 kl 19:30 IST. Företaget har inte avslöjat specifikationerna eller funktionerna för öronsnäckorna, men har delat med sig av designen. Den kommer att ha en halv-i-örat-design med sant trådlösa hörlurar och ett läppstiftsliknande hölje med dubbla utskärningar för att rymma hörlurarna. Mer kommer att meddelas om öronsnäckorna - inklusive pris - vid evenemanget.

Det är osannolikt att Nothing kommer att överraska alla med hörlurar så snart efter att ha teasat ett koncept på nätet, men kanske kommer vi vid den här tiden nästa år att täcka den kommande lanseringen av Nothing Head (1) hörlurar.

Även om Nothing (Over) Ear har en bättre klang om du frågar oss.

