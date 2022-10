Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Carl Peis relativt nya teknikvarumärke Nothing har lyckats särskilt bra med att gå från ingenting till en känd enhet på kort tid.

Dess Nothing-telefon (1 ) var en av de mest omtalade enheterna under de senaste fem eller så åren, medan dess hörlurar Ear (1 ) skapade den typ av uppmärksamhet som det kan ta andra tillverkare år att skapa.

Nu är företaget på väg att presentera en ny produkt - något som man redan har presenterat som Nothing Ear (stick).

Här är hur du kan se själva lanseringen, plus några av de saker vi vet om pinnen hittills.

När lanseras Nothing Ear (stick)?

Lanseringseventet för Nothing Ear (stick) är planerat till den 26 oktober 2022 kl. 15:00 BST. Här är de internationella tiderna och datumen:

USA:s västkust - 07:00 PDT

USA:s östkust - 10:00 EDT

STORBRITANNIEN - 15:00 BST

Centraleuropa - 16:00 CEST

Indien - 19:30 IST

Japan - 23:00 JST

Australien - 01:00 AEDT, 27 oktober

Var kan jag se lanseringen av Nothing online?

Nothing Ear (stick) kommer att avslöjas helt och hållet på nothing.tech. Vi vet inte om det kommer att finnas en livestream också - om så är fallet hoppas vi att den kommer att finnas här på Pocket-lint närmare tiden.

Öron (pinne). Extremt bekvämt. Exquisit unik.



Avslöjas exklusivt på Chet Los SS23-promenad. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nothing (@nothing) September 22, 2022

Vad du kan förvänta dig av lanseringseventet för Nothing Ear (stick)

Nothing Ear (stick) har redan haft premiär - på Chet Lo's SS23 runway show under London Fashion Week. Vi kommer dock att få veta mer om hörlurarna under det dedikerade evenemanget senare i oktober.

Som avslöjats av ett par bilder är det i huvudsak en uppföljare till Ear (1) trådlösa in-ears, men med en liten utskjutande del som dinglar från örat, likt ett par Apple AirPods. Det förklarar "stick"-delen av namnet.

Knopparna kommer också att levereras med ett "unikt laddningsfodral" som är inspirerat av kosmetika. Ingenting har också berättat för Pocket-lint att produkten kommer att finnas tillgänglig i USA och över hela världen.

Vi får veta mer snart, utan tvekan.

Skriva av Rik Henderson.