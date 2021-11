Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det verkar som om ingenting är på väg att lägga till en fräsch färg till dess Ear 1-trådlösa sortiment. Efter att redan ha lanserat ett par i vitt är den nya färgen – föga förvånande – svart.

Tack vare olika utdrag av information som dyker upp från olika källor, inklusive företaget självt, verkar det som om ett tillkännagivande kan göras mycket snart.

På sitt sociala mediehandtag retade Nothing att "något kommer imorgon". Tweeten postades den 28 november, vilket tyder på ett tillkännagivande av någon beskrivning idag, 29 november.

Dags att bli upphetsad.

Något kommer imorgon.

Håll ögonen öppna. ️ pic.twitter.com/TdaShnA7eJ — Ingenting (@ingenting) 28 november 2021

Även om det inte uttryckligen sägs det, antyder tillägget av en matt svart bönsyrsa till dess reklamfilmer med insektstema en svart modell, särskilt när du lägger till sammanhanget för denna tidigare tweet som svar på den populära YouTubern (och Nothing-inventeringen) Casey Neistat.

Dessutom, den produktiva läckaren, Evan Blass delade en läckt rendering av den nya svarta modellen för sin egen räkning. Med tanke på hans nästan perfekta meritlista är det nästan lika bra som att Nothing själv tillkännager produkten.

Det finns en anledning till att jag aldrig använder det här ordet... https://t.co/RqW6a6zE8z pic.twitter.com/wrgG5yEZCa — Ev (@evleaks) 25 november 2021

Då verkar det som en nästan spikad garanti att Nothing är på väg att lansera en fräsch ny färg på sina genomskinliga knoppar. Och det är inte allt företaget kommer att lansera under de kommande månaderna.

Efter att ha samarbetat med Qualcomm och köpt Essential är det tydligt att tillverkaren har stora planer utöver bara ett par trendiga hörlurar.

I en intervju under WebSummit , avslöjade Nothing medgrundare, Akis Evangelidis att företaget för närvarande arbetar med fem nya produkter under utveckling.

Exakt vilka produkterna kommer att vara är svårt att förutsäga, men man skulle anta att en smartphone inte är helt uteslutet. Vad de än är, verkar det som om de kommande tolv månaderna kommer att bli mycket hektiska för det nystartade företaget.