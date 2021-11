Få den fantastiska Astro A50 till sitt lägsta pris idag

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Astro A50 trådlöst är ett av våra favoritspelheadset tack vare en fantastisk blandning av bra ljud, komfort och bekvämlighet.

Det är ett premiumheadset med funktioner som matchar, inklusive 2,4 GHz trådlöst, en briljant laddningsbasstation, suveränt bekväma öronkåpor, Dolby-ljud och både optiska och 3,5 mm in- och utgångsalternativ.

Allt detta har dock ett pris. Vanligtvis ger den trådlösa Astro A50 dig tillbaka 300 pund. Den här Black Friday har det dock blivit snyggt rabatterat med 100 £ avslagna.

If the Astro A50 is still a bit too rich for your blood, then not to worry as there are other deals on Astro Gaming products worth a look too. You can see the whole range in both the US and UK here:

These deals include offers on Astro's wired range too, with headsets that work on PC and console too.

Astro Gaming A40 TR-X - spara £40/$50 Även om rabatten kanske inte är lika stor, är detta fortfarande en bra affär på ett annat fantastiskt headset. Om du inte har något emot kablar är Astro A40 väl värd att titta på. Visa erbjudande