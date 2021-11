Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - De som vill köpa några av de bästa trådlösa hörlurarna denna Black Friday har tur, eftersom Jabra Elite Active 75t har en stor rabatt.

Trådlösa öronsnäckor har varit enormt populära, ger frihet från sladdar och erbjuder avancerad funktionalitet som aktiv brusreducering - vilket är ett område där Jabra utmärker sig.

Spara 52 % på Jabra Elite Active 75t Elite Active 75t är ett klipp just nu och de som är intresserade kan hämta dem för 99,99 $, vilket sparar 110 $ av utropspriset. Visa erbjudande

The Active 75t model features a very solid 5.5 hours of music playback, plus 18.5 hours extra from the batteries in the case giving you 24 hours in total.

They offer ANC, and you also get the ability to enable the HearThrough mode which lets you hear what's going on around you without taking them out of your ears, which is great when out running.

Add that to a neat, compact case and IPX5 water, sweat and dust resistance, and you have a very capable pair of in-ears that don't cost more than a two-figure sum.

