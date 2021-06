Pixel Buds A-Series kommer att sätta Google i öronen för mycket mindre pengar

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google har meddelat Pixel Buds A-serien, en twist och ompositionering på Pixel Buds sanna trådlösa hörlurar som först tillkännagavs 2019.

Det finns ingen stor förändring i vad som erbjuds: A-serien är i princip samma design, men nu med ett Dark Olive-alternativ, medan fodralet har samma design som mycket av funktionaliteten.

Du får en snabb parningsupplevelse på Android-enheter där du bara öppnar locket och din telefon kommer att upptäcka dem för omedelbar ihopparning, med en uppmaning att ladda ner appen om du är på en enhet som inte är Pixel.

Det stora runda beröringskänsliga ansiktet på dessa öronproppar finns kvar, medan det finns ett urval av tre öronproppar som hjälper dig att hitta rätt passform för att få bästa möjliga upplevelse. Som tidigare finns det en liten nubbin som vill ge ytterligare stöd genom att haka i toppen av örat.

Google Assistant bakas direkt in i dessa hörlurar, så du kommer att kunna fråga vad som helst av Google med vanliga meddelanden. Du kan också hålla ned för att få en uppdatering via hörlurarna - och möjlighet att svara på meddelanden via röst.

En utelämning är volymkontroll: du kan inte ändra detta från hörlurarna, istället måste du be Google att göra det, även om man hoppas att alternativet Adaptive Sound tar hand om detta åt dig.

Tanken är att hörlurarna kommer att upptäcka omgivande ljudnivåer och justera bruset upp till ner för dig, så att du inte behöver tänka på det.

Enligt de tidigare Pixel Buds finns det rumsliga ventilationssystemet som är utformat för att släppa igenom lite omgivande ljud så att du inte känner dig helt isolerad, medan EQ-inställningarna i appen ger dig möjlighet att aktivera en basförstärkningsfunktion.

Om allt detta låter bekant beror det på att det är ungefär detsamma som Googles tidigare Pixel Buds, men en sak du inte får är trådlös laddning genom det fallet.

Den stora skillnaden är dock att den nya versionen kostar bara $ 99 och £ 99.

Skriva av Chris Hall.