Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vill du få ut ännu mer av dina Bose QuietComfort 45 resehörlurar ? Ljudföretaget har precis lagt till förinställningar för utjämning (EQ) och manuell justering.

Det är enkelt att hoppa på den här uppdateringen, men hur kan du skaffa QC45:s EQ-kontroller? Låt oss förklara.

Eftersom Bose är Bose är det superenkelt att få den här funktionen. Öppna helt enkelt Bose Music-appen på din enhet (iOS, iPadOS, Android), logga in och dina befintliga produktparningar visas, para ihop din QC45 via Bluetooth - du kan behöva dra och hålla reglaget på sidan av hörlurarna för att starta ihopparningsprocessen - och gå in på produktsidan i appen.

Sedan är det automatiskt: du bör se en aviseringsvarning (vi gjorde på en Android-enhet) som visar dig att en nedladdning och installation pågår. Om du inte ser någonting klickar du in på produktsidan för QC45 i appen, trycker på den lilla kugghjulet Inställningar uppe till höger på skärmen, scrollar ner till Teknisk info där firmwareversionen visas och en prompt ska visas om det finns en uppdatering tillgänglig.

Det är det, så enkelt är det. När den har installerats, starta om appen och du kommer att se en ny EQ-flik med en illustrativ rattsymbol längst ner till vänster på produktsidan (vid sidan av flikarna Lägen, Källa och Tips).

På fliken EQ kan du välja förinställningar för Bass Boost, Bass Reducer, Treble Boost eller Treble Reducer. Var och en av dessa fyra inställningar kan justeras till +/-10 över bas-, mellan- och högfrekvensbanden som du vill. Det finns dock inget sätt att spara din egen anpassade förinställning, vilket är synd - du kan bara "återställa" kurvan till platt eller välja en av de fyra premades.

Ändå en bra uppdatering av ett redan bra par resehörlurar enligt vår uppfattning.

Skriva av Mike Lowe.