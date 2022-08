Beats släpper Fit Pro i tre nya färger?

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - En ny läcka visar att Beats kan arbeta på tre nya färger för sina Fit Pro-hörlurar och när man tittar på de tre färgerna verkar det som om de mycket väl kan vara utformade för att smälta in i hudtoner.

De tre färgerna - som kallas Mica, Ochre och Umber - är mycket hudneutrala nyanser, åtminstone jämfört med de vita, svarta, röda och stenlila modeller som för närvarande erbjuds av det populära ljudmärket.

Med just dessa färger kan det innebära att de redan lågprofilerade öronsnäckorna kommer att smälta in mer sömlöst och göra att de sticker ut ännu mindre än vad de redan gör, vilket vissa människor vill ha - särskilt under videosamtal.

Huruvida det är den faktiska anledningen till att Beats verkar vara redo att lansera dessa nya färger återstår att se, det kan bara vara så att företaget vill släppa tre nya neutrala, moderiktiga färger och att det inte har något med hudfärg att göra alls.

Det är om - naturligtvis - företaget släpper dem. Bilderna och tillgångarna hittades av @aaron613 på Twitter, utan mer information än själva färgerna.

Vi har tyvärr ingen ryktestid för lanseringen, så vi får vänta och se om det här stämmer.

Skriva av Cam Bunton.