Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Efter att ha läckt ut nyligen nyligen har Beats nu officiellt presenterat sitt nästa förväntade par trådlösa hörlurar: Beats Studio Buds.

De delar ett namn och några funktioner med Studio 3 Wireless från några år tillbaka. Namnlösa: Dessa är de första Beats in-earna med inbyggd ANC (Active Noise Cancelling), de är också de minsta Beats true wireless in-öronen.

Till skillnad från Powerbeats-sortimentet har inte Studio Buds överkroken för att hålla dem på plats. Istället är dessa utformade för att passa in i örat, med spetsen vinklad så att den är bekväm och säker.

Höljets rundade form är utformad för att krama in i örat medan ett litet precisionsskuren utlopp säkerställer att luft kan röra sig in och ut ur örat för att minska all känsla av tryck du annars får.

Externt böjer det runda höljet upp till en platt pillerformad flik som påminner oss mycket om Pill-högtalarområdet. De är också IPX4-klassade mot vattenintrång.

Känslan vi får från den här lanseringen är att Beats Studio Buds inte är här för att ge dig det sportiga paret i öronen. Istället handlar det om bekvämlighet och tillgänglighet, precis som den bundna Beats Flex som lanserades förra året.

Detta börjar med ANC som blockerar externt buller (inklusive vind) och övervakar ständigt omgivningsbuller i realtid och anpassar sig till det. Precis som andra ANC-utrustade Beats-produkter.

För att höra din omgivning kan du bara trycka på "b" -knappen på utsidan av knopparna, medan dubbelstrålande bildmikrofoner säkerställer att din röst är i fokus och att yttre ljud minskas under telefonsamtal.

Ljudet levereras av ett par 8,2 mm drivrutiner som använder en anpassad membrandrivare med två element som Beats hävdar att du får stor stereoseparation och mycket liten harmonisk distorsion. Dessutom, som du skulle misstänka från en ny Beats-produkt, stöder knopparna Apple Musics nya Spatial Audio-funktion .

Kanske mer spännande - åtminstone för Android-användare - är att de också stöder funktionen Fast Pair . Det betyder att parning och anslutning är lika enkelt och bekvämt som att använda en iPhone, och du kan till och med använda Googles Hitta min enhet för att hitta dem när de är förlorade.

Varje knopp ansluts oberoende till din enhet, så att du kan använda dem båda tillsammans, eller använda var och en separat - precis som Airpods - medan det 8-timmarsbatteriet säkerställer att du kan lyssna på musik ur fodralet en stund.

Totalt, inklusive den laddning som erbjuds av väskan, får du 24 timmars användning mellan resor till USB-kabeln för laddning.

Beats Studio Buds kommer att säljas i sommar i rött, vitt och svart med ett pris som är mycket rimligt $ 149,99 och £ 129,99 i Storbritannien.

Bästa USB-C-hörlurar för Android-telefoner 2021 Förbi Dan Grabham · 14 Juni 2021

Skriva av Cam Bunton.