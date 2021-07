De nya Amazon Echo Buds 2 har en enorm rabatt på 30 USD

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon uppdaterade sina Echo Buds tidigare i år och nu har de en enorm rabatt på 25 procent i USA - vilket betyder att de är $ 30 rabatt.

Som du förväntar dig kan du använda dem för att be Alexa om allt du behöver - det fungerar via telefonens internetanslutning. Be Alexa om vädret eller streama musik, spela podcasts och läsa hörbara ljudböcker.

Andra generationens version har förbättrat, skräddarsydd brusreduceringsteknik under den första generationen från 2019, som använde Boses befintliga bullerreduceringsteknik.

Det finns också en mer kompakt design för bättre komfort att bära - de kommer med fyra olika öronspetsar och två storlekar av vingspetsar. Amazon har också lagt till en ventilationsöppning för att förhindra att trycket förseglas i hörselgången. Dessutom har ljudförmågan förbättrats med ett mycket förbättrat dynamiskt omfång.

De har nu en matt svart eller vit yta, i motsats till den höga glansiga svarta designen från den första generationen.

Amazon säger att andra generationens modell erbjuder upp till 5 timmars musikuppspelning per laddning och upp till 15 timmar med laddningsfodralet. En 15 minuters snabb laddningsfunktion ger upp till två timmars musikuppspelning.