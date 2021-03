Charlatans Tim Burgess lanserar lyssnande partihörlurar till stöd för Music Venue Trust

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En ny uppsättning hörlurar har lanserats av Flare Audio till stöd för Storbritanniens Music Venue Trust som en del av kampanjen #SaveOurVenues . Hörlurarna har ett tema - Listening Parties som curaterats av Charlatans (och soloartist) Tim Burgess sångare.

TLP1-hörlurarna har en rad unika funktioner, inklusive distorsionsreducerande / klarhetsförbättrande teknik, vilket ger vad West Sussex-baserade Flare beskriver som "avancerat ljud" för £ 39,99 . De kan beställas från 10:00 den 26 mars och skickas från 5 april.

Tims lyssnande parter har verkligen tagit fart under de senaste 12 månaderna när människor letade efter delade upplevelser under pandemin - nästan 700 fester har nu ägt rum, med fler som händer de flesta dagar i veckan ( se vad som kommer upp här ).

Utgångspunkten är enkel - folk lyssnar på samma album samtidigt och Tim och artisten twittrar med. Vem som helst kan gå med i konversationen om vad albumet betyder för dem självklart och märka sina tweets #TimsTwitterListeningParty . Artister som Paul McCartney, Iron Maiden, Liam Gallagher, Kylie Minogue, New Order, Mogwai och många fler har deltagit.

Du kan också spela om någon av parterna på en speciell webbplats, med tweets som visas i realtid.

Music Venue Trust (MVT) är en gräsrots välgörenhetsorganisation beskyddad av Burgess. Organisationen har samlat in miljoner för musiklokaler i Storbritannien som kämpar under pandemin. £ 5 från varje uppsättning hörlurar som säljs via Flares webbplats kommer att doneras till Music Venue Trust.

Flare Audio och Tim arbetade tillsammans på hörlurarna i specialutgåvan. De använder anodiserad, skräddarsydd lila aluminium och är märkta med en mini-emalj Tim på kabeln.

50 av de första beställningarna kommer med ett undertecknat kort från Tim och ytterligare 100 beställningar får bonus swag - alla utvalda slumpmässigt.

Tim Burgess sa: ”För ett tag tillbaka fick jag fantastiska hörlurar av de härliga människorna på Flare - de var stora fans av lyssnarpartierna och vi pratade. Praten blev en plan och planen blev en fantastisk uppsättning lyssnarpartys hörlurar som Flare nu kommer att göra, och tillsammans kommer vi att samla in pengar för Music Venue Trust. ”

