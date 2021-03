Marshalls första riktiga trådlösa hörlurar är det vattentäta läget II

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det klassiska ljudmärket Marshall har avslöjat sitt första äkta in-ear trådlösa hörlurar - Mode II. Efter de senaste Major IV-hörlurarna och Monitor II-brusreducerare som lanserades förra året, är de senaste hörlurarna i signaturens svarta stil präglad med vita M -symboler på hörlurarna.

De nya Bluetooth 5.1-kompatibla hörlurarna lanserades av Iggy Pop som en del av Marshalls kampanj "Never Stop Listening" och är IPX4 vattentäta - eller, mer exakt, vattentåliga - och har upp till 25 timmars batteritid (med fodralet). De är dock inte svettbeständiga, så de kommer inte att vara perfekta för träning.

Tävlingen blir mycket hård i det verkliga trådlösa utrymmet nu - det finns knappast ett företag utan ett par. Mode II: s prispunkt är tydligt utformad för att nå riktmärket för premium äkta trådlösa hörlurar - samma pris som Apples AirPods 2.

När det gäller ljudförmåga, förvänta dig Marshall-känneteckenljud från de 6 mm dynamiska drivrutinerna - Marshall säger att de har "dundrande ljud ... med morrande bas, naturligt klingande mellanrum och skarp diskant".

Förutom vattentätningen finns det andra premiumfunktioner här; fodralet kan laddas trådlöst (eller laddas via USB-C) medan du också kan ställa in hörlursens EQ-inställningar via en medföljande app.

De har också en något gummerad yta och kommer med valet av fyra (ja, fyra) typer av gummerade spetsar. Marshall säger att tipsen är ganska vanliga, så de kan ersättas av alla andra som du väljer.

Mode II har också pekreglage på utsidan - vi ser fram emot att se hur dessa fungerar i praktiken, eftersom vår upplevelse med många typer av pekbara pekreglage på hörlurarna i bästa fall är ojämn. Det finns ett öppenhetsläge som du också kan aktivera, medan du kan svara på samtal eller pausa / spela musik som du förväntar dig.

De nya hörlurarna kan förbeställas idag för 179 $ / 159 £ och skickas den 18 mars.

Marshall tillverkar sina hörlurar och Bluetooth-högtalare genom Stockholm-baserade Zound Industries som också tillverkar ljudutrustning från Urbanears och Adidas.

Skriva av Dan Grabham.