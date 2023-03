För att lyssna på musik på en iPhone sedan den gamla iPhone 7 behöver du antingen ett par Bluetooth-hörlurar, en 3,5 mm till Lightning-adapter (ingår inte längre i förpackningen sedan 2018) eller ett par trådbundna hörlurar som ansluts till Lightning-porten.

Det är inte något du ser i alla butiker eller från alla märken, men Lightning-hörlurar finns, och de gör att du kan ansluta ett par hörlurar direkt till porten på underkanten av din iPhone.

Så varför välja Lightning-hörlurar? Lightning-hörlurar har en speciell egenskap; de kan ta emot förlustfri digital ljudutgång i stereo 48 kHz från Apple-enheter och skicka digital ljudingång i mono 48 kHz. De kan också ta emot ström från en Apple-enhet, även om enheten sover.

Apples Lightning-port kan också stödja hörlurar med integrerade digital-till-analog-omvandlare (DAC) och förstärkare, så att ljud som går genom Lightning-porten kommer in i hörlurarna digitalt, vilket gör att man undviker de typiska analoga signalstörningar som man får med andra hörlurar. Det innebär att det är ett av de bästa sätten att få ljud direkt från din iPhone.

Vi har valt ut några av de bästa paren Lightning-hörlurar, inklusive over-ear- och in-ear-modeller, i olika prisklasser.

Bästa Lightning-hörlurar: Vårt bästa val

Belkin Belkin SoundForm iPhone-hörlurar med Lightning-kontakt 1. Bäst överlag Ett bra alternativ för alla typer av hörlurar De här trådbundna Lightning-hörlurarna har en kabel som inte trasslar till sig och passar bra för samtal eller musik, och det finns även en volymkontroll på plats. Pros Mycket prisvärt

Kabeln är trasselfri. Cons Mikrofon/kontroll i linje hänger på ena örat

Inte den säkraste passformen Se på Amazon

Belkin är vårt främsta val eftersom vi tror att det de flesta vill ha är ett prisvärt och enkelt par in-ears som ersätter de trådbundna öronproppar som brukade följa med i iPhone-boxen. Det här är nog det närmaste du kommer dem.

De här trådbundna Lightning-hörlurarna finns i både svart och vitt och finns även i en USB-C-version för Android-telefoner. De är Apple-certifierade och levereras med en trasselfri kabel. Naturligtvis är de hemma med samtal eller musik, medan det också finns en volymkontroll inline.

Som du kan se är de dessutom billiga jämfört med många andra Lightning-hörlurar.

Pocket-lint Audeze LCDi3 2. Andra plats Elit men dyrt Om du vill ha det absolut bästa i fråga om ljudprestanda, detaljrikedom och mångsidighet är LCDi3 ett utmärkt val, men det är inte billigt. Pros Absolut fantastisk ljudkvalitet

Mångsidigt trådlöst band ingår

Hörlurarna är avtagbara Cons Proprietär kontakt för att byta ut kablar

Mycket dyrt

De är ganska stora Se på Amazon

Audeze är ett av de få high-end audioföretag som satsar helt på hörlurar med Lightning-anslutning. Och det använder den anslutningen för att driva ljudet via en Hi-Res DAC som är inbyggd i kontrollern.

Med det, i kombination med de enorma Planar Magnetic-drivrutorna, är ljudet fantastiskt genom LCDi3. Detaljerna är superba och tydliga, subtila element i bakgrunden är hörbara, och den strama responsen gör att de känns väldigt rappa och verkligen på hugget. Dessutom är basen verkligen välkontrollerad och mycket njutbar.

Precis som tidigare Audeze in-ears är själva hörlurarna avtagbara, så du kan ansluta dem till det trådlösa nackbandet också för en Bluetooth-anslutning, eller till en vanlig 3,5 mm jack-utrustad kabel. Du får välja.

Den enda riktiga nackdelen är kostnaden: de här är väldigt dyra.

Libratone Libratone Q-Adapt in-ear 3. Ett toppval Perfekt budgetval Libratone vet hur man gör bra hörlurar till överkomliga priser, och dessa in-ears är ett utmärkt exempel. Pros Fantastiskt ljud

ANC-utrustade

Modig design och färger Cons Inte det billigaste

Inte den mest hållbara Se på Amazon

Libratones Q Adapt in-ear Lightning-hörlurar använder strömmen från Lightning-porten för att driva deras CityMix-teknik för brusreducering. Det finns fyra olika nivåer av brusreducering, som antingen släpper in en del externt brus så att du är medveten om din omgivning, eller blockerar det helt och hållet.

Vad Libratone har att erbjuda, som med många av sina produkter, är stil. Q-Adapt-hörlurarna ser fantastiska ut. De är eleganta, vackra och finns i fyra olika subtila färger.

Även om de kanske inte är så billiga - med tanke på att de är trådbundna - är de långt ifrån särskilt dyra. Om du vill ha bra trådbundet ljud utan att behöva betala en liten förmögenhet är de här hörlurarna något för dig.

Pioneer Pioneer Rayz Plus 4. Stark utmanare Enkel och pålitlig En genial laddningsport lyfter Rayz Plus över konkurrenterna. Pros Konkurrenskraftigt pris

Aktiv brusreducering

"Hej Siri" handsfree Cons Passformen är inte bra Se på Amazon

Pioneer Rayz Plus har inbyggd brusreducerande teknik som lovar att anpassa sig till dina öron, men som också släpper in tillräckligt mycket externt buller för att se till att du är medveten om din omgivning. När du tar ut dem ur dina öron pausar musiken du lyssnade på automatiskt och börjar igen när du sätter in dem igen.

En bekvämlighetstangent på in-line-kontrollerna kan ställas in för att öppna en musikapp, stänga av samtal eller starta Rayz-kontrollerna, som gör att du kan justera olika inställningar för hörlurarna. En av de bästa funktionerna hos Rayz Plus är kanske att du kan ladda din iPhone samtidigt som du lyssnar på musik.

Allt detta är fantastiskt, och ljudkvaliteten är också lysande för pengarna. Men passformen är ett område som har svikit vissa användare. De behöver ofta tryckas in igen eller justeras för att bibehålla ljudkvaliteten och bullerdämpningen.

Men för pengarna är det ändå svårt att säga emot det som erbjuds här.

Pocket-lint Sennheiser Ambeo Sport 5. Också bra Perfekt för träning För dig som behöver en passform som klarar av träning är detta ett utmärkt erbjudande. Pros Prisvärd

Över öronkrokdesign för en säker passform. Cons 360-ljudet är finurligt

Mikrofonenheten är tjock Se på Amazon

Den här är lite av en joker: Sennheisers Ambeo Sport-headset. De var bland de första som lanserades med Lightning-kontakt inkluderad, men Sennheiser ville inte lansera ett genomsnittligt vardagligt par in-ears. Istället lanserades de med ett mycket unikt försäljningsargument.

Ambeo-hörlurarna har två rundstrålande mikrofoner som ger en 360-effekt i inspelat ljud, vilket innebär att de dubblerar som mikrofon när du spelar in videor på din telefon. Tanken är att du ska vara nedsänkt i ditt ljudlandskap.

De har ANC men kan också släppa igenom ljud så att du kan höra vad som händer runt omkring dig. Nu när de är äldre är de dessutom mycket prisvärda.

Så här väljer du Lightning-hörlurar

Lightning-hörlurar är ganska tunna när man jämför dem med alla andra tillgängliga typer av hörlurar, särskilt eftersom allting trycker på trådlösa eller sant trådlösa hörlurar nuförtiden. När allt kommer omkring har vi konstaterat för så många olika produktkategorier att bekvämlighet verkligen är kung. Du kan inte trassla in dig om det inte finns några kablar.

Så vad ska du leta efter?

Varför köpa Lightning-hörlurar?

Detta är utan tvekan DEN frågan när man letar efter den här specifika typen av hörlurar. Främst för att Apple säljer en mycket billig och enkel 3,5 mm till Lightning-adapter som du bara kan koppla in vilket gammalt par trådbundna hörlurar eller hörlurar som helst i. För oss måste ett bra par Lightning-hörlurar innehålla något extra. Ett bra exempel är den typ av in-ears eller over-ears som använder Lightning-strömmen för att möjliggöra Hi-Res-ljud med en inbyggd DAC.

Kommer du att utnyttja Hi-Res på bästa sätt?

I takt med att streamingtjänsterna försöker överträffa varandras erbjudanden höjer fler av dem priset när det gäller att strömma ljud av högre kvalitet. Så om du köper ett par hörlurar med Hi-Res-kompatibilitet ska du se till att du kommer att få ut det mesta av det. Kontrollera vilken streamingtjänst du använder och om dina favoritspår och album finns tillgängliga i Lossless/Hi-Res-ljudformat. Om så är fallet, se till att du har aktiverat den högsta tillgängliga streaming-/nedladdningskvaliteten i appens inställningar.

Tänk på passformen

En stor del av köpet av ett par in, over- eller on-ears är produktens passform. I slutändan spelar det ingen roll hur bra ett par hörlurar låter om du hatar att ha dem på dig. Leta efter en modell som erbjuder flera olika storlekar på spetsarna (om du köper in-ears) eller ett väldesignat och utdragbart huvudband (om du köper over-ears).

Var kommer du att bära dem?

Förutom passformen är det miljön du kommer att lyssna mest i som avgör vilka hörlurar du ska köpa. Om du till exempel lyssnar på musik varje dag på en bullrig pendeltågstur vill du inte ha ett par som Audeze-modellerna, som har öppen rygg och inte gör någonting för att dämpa externa ljud. Du vill ha något med brusreducering i någon form.

Vad sägs om in-ear-fenor och överhörningshakar?

För det mesta är hörlurar nuförtiden utformade för att sitta kvar i öronen utan något extra stöd. Det finns dock tillfällen då du behöver något extra för att hålla dem i öronen, särskilt om du använder dem för att träna. Vissa har inbyggda överhörningshakar som passar över öronen för att hålla dem på plats, eller mjukare silikonfinnar som sitter på insidan av örat.

Gillar du mycket bas eller inte?

Vissa människor gillar bas mer än andra, och det kan bero på hur du vill använda hörlurarna. När du tränar kanske du vill ha mer effekt och närvaro från basen för att driva dig framåt, medan du när du lyssnar på musik hemma i tystnad kan tycka att den är överväldigande.

Hur viktig är den allmänna ljudkvaliteten?

Det är en självklar fråga: mycket. Om du vill njuta av din musik mer än något annat vill du ha ett par hörlurar med riktigt bra ljudkvalitet. Oftast möjliggörs detta av ett par högkvalitativa drivrutiner och innebär normalt att du inte får snåla. Du måste spendera lite pengar för att få ett par som låter riktigt bra. Ett med bra baskontroll, men också med klarhet och detaljrikedom i de högre frekvenserna. De bästa hörlurarna låter dig höra subtila element i spåret som billigare hörlurar inte gör, samtidigt som basen behåller sin textur och form, även om den är hög och låg.

Hur är det med samtalskvaliteten och om du använder dem för Zoom-samtal?

Vissa hörlurar är underbara för att lyssna på musik och är inställda på att få dina favoritspellistor att låta enorma, men kanske inte är lika bra för röstsamtal. Om det du letar efter är ett par för att ringa regelbundna samtal med under dagen vill du ha ett par som har en bra uppsättning externa mikrofoner och - om de är trådlösa - strålformning för att fånga upp din röst tydligt under samtalen.

Vad händer om jag inte kan hitta Lightning-pluggar som fungerar för mig?

Det finns ett par alternativ här. För det första kan du gladeligen bara köpa 3,5 mm till Lightning-adaptern från Apple, och sedan är världen av trådbundna hörlurar ditt ostron. Plus att om du redan har kabelanslutna knoppar som du älskar betyder det att du inte behöver göra dig av med dem. För det andra: ge trådlösa ett försök. Bluetooth-tekniken har utvecklats en hel del sedan de första dagarna, till den grad att den är nästan lagfri. Apple AirPods är populära av en anledning.