Sonos Sub Mini handlar om bas till ett billigare pris

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sonos har tillkännagivit den länge omtalade Sub Mini - en mindre subwoofer som ska sitta under den ursprungliga Sonos Sub i företagets portfölj.

Sonos Sub Mini har en annorlunda design jämfört med Sonos Sub, med en cylindrisk form i stället för en fyrkantig, även om den behåller en utskuren sektion i mitten, som är utformad för att flytta luft för att maximera basen.

Det finns dubbla kraftreducerande anpassade woofers ombord, tillsammans med avancerad bearbetning för att förbättra akustiken, och även om den inte är lika kraftfull som den ursprungliga Sonos Sub, lovar Sub Mini fortfarande frekvensrespons ner till 25 Hz.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Det finns Trueplay-avstämning ombord för att automatiskt optimera basen baserat på ditt rum, och volymen justeras automatiskt med din parade högtalare eller soundbar också. Det är också möjligt att använda Sonos-appen för att justera EQ:n och det finns 5Ghz Wi-Fi-anslutning.

De bästa erbjudandena på Amazon US Prime Day 2022: Echo, Kindle, AirPods med mera Förbi Chris Hall · 13 Juli 2022 Amazon Prime Day har startat och det finns erbjudanden på en rad olika produkter. Vi guidar dig till de bästa erbjudandena.

Sonos Sub Mini är utformad för "små eller medelstora rum" och det rekommenderas att du parar den med Sonos Ray eller Sonos Beam soundbars, eller Sonos mindre högtalare, som Sonos One, One SL och Symfonisk-högtalare.

Sonos Sub Mini finns i färgerna vit eller svart, precis som Sonos Sub, men du kan inte para ihop fler än en Sonos Sub Mini, vilket du kan göra med Sonos Sub.

Den kommer att finnas tillgänglig från och med den 6 oktober och kommer att kosta 429 pund i Storbritannien, 429 dollar i USA och 499 euro i Europa. Som jämförelse kostar Sonos Sub 749 pund i Storbritannien, 749 dollar i USA och 799 euro i Europa, så Sub Mini är ganska mycket billigare.

Skriva av Britta O'Boyle.