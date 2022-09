Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sonos har varit föremål för många rykten den senaste tiden, och det verkar som om ett antal produkter är på gång. Det har spekulerats i Sonos hörlurar i flera år nu, och en Sub Mini har också cirkulerat, med en förväntad lansering inom kort.

Du kan läsa allt om ryktena kring Sonos hörlurar i vårt separata reportage, och vi har även ett reportage som täcker upp allt vi vet om Sonos Sub Mini.

-

Här tittar vi dock på Sonos nästa flaggskeppshögtalare. Det här är allt vi har hört hittills.

Optimo 2?

Sonos Five (gen 3)?

Rykten kring nästa Sonos-högtalare har hänvisat till den som Optimo 2. Det sägs att det är ett kodnamn, vilket tyder på att det kan vara ett internt namn och att högtalaren i själva verket kommer att marknadsföras som något annat när den kommer.

Sonos Ray soundbar hade till exempel kodnamnet Fury innan dess officiella namn läckte ut några veckor innan den släpptes. Om Optimo är kodnamnet och inte det officiella namnet är det troligt att vi inte får veta det officiella namnet på flera månader.

Det är förstås om den inte bara får Sonos Five-namnet och en tredje generationens etikett. Vi misstänker dock att det är osannolikt med tanke på de ryktade designskillnaderna. Normalt sett är generationsuppdateringarna interna så vi skulle förvänta oss ett annat namn.

Ryktena har också nämnt Optimal 1 och Optimal SL-högtalare också, vilket ökar tanken på att Optimo 2 - eller vad det slutliga namnet än blir - kan vara en del av en ny serie högtalare från företaget, som Sonos Play-högtalarna var innan namnet Play lades ner till förmån för Sonos One och Sonos Five.

Någon gång under 2023?

£500/$500+

Vi räknar inte med att få se nästa Sonos-högtalare förrän någon gång under 2023 - förmodligen under första halvan. Företaget åtog sig att göra två produktlanseringar per år för ett tag sedan och det brukar göra tillkännagivanden mellan mars och maj, följt av september varje år, plus eller minus några veckor.

Eftersom Sonos har lanserat Ray soundbar i maj 2022, tillsammans med nya färger på Sonos Roam och Sonos Voice Control, och Sub Mini ryktas lanseras före slutet av 2022, skulle det vara förvånande att se en ny flaggskeppshögtalare även i år.

Vi skulle därför sätta våra pengar på början av 2023 - möjligen maj 2023 eller tidigare - för nästa Sonos-högtalare, men för tillfället gissar vi bara utifrån tidigare lanseringscykler.

Sonos Optimo 2 påstås vara positionerad som den "bäst klingande högtalaren som Sonos någonsin har producerat" baserat på ryktena om den, så när det gäller priset ska du inte förvänta dig något billigt.

Om man antar att den antingen ersätter Sonos Five, eller ligger över den, kommer Sonos Optimo 2 troligen att kosta över 500 pund i Storbritannien och 500 dollar i USA.

Dubbelvinklat skal

Färgerna svart och vit

Det finns en hel del om designen på Sonos Optimo-högtalaren tack vare en läcka från The Verge, som publicerade en bild från ett pågående arbete och gav en del detaljer om vad vi kan förvänta oss.

Sonos Optimo-högtalaren kommer tydligen att ha ett "funky, dubbelvinklat skal". Det ser nästan ut som en bakåtvänd Sonos Five med en extra sektion fästad, baserat på bilden. Bilden visar också var Sonos-tagget skulle sitta - vilket är där det sitter på Sonos Five - även om den inte visar kontroller.

Vi förväntar oss kapacitiva touchkontroller på ovansidan någonstans, troligen den främre delen av det dubbelvinklade skalet, och vi förväntar oss portar på baksidan. Vi förväntar oss också vita och svarta färgalternativ, vilket är standard för Sonos produkter, med enda undantaget Sonos Roam och Sonos One, varav den sistnämnda kom i färger i begränsad upplaga vid ett tillfälle.

Ett skal av polykarbonat är också troligt, eftersom detta har varit det huvudsakliga materialet som valts för de flesta av Sonos senaste högtalare, inklusive Sonos Ray, Beam 2 och Arc soundbars, samt den numera äldre Sonos Five. Det förväntas också att Sonos Optimo kommer att bli en stor högtalare, som liknar storleken på Sonos Five.

Vad som dock är värt att hålla i minnet är att även om den här designen är cool och skulle markera ett ganska stort avsteg från Sonos nuvarande högtalare, går Sonos vanligtvis igenom flera designprototyper innan man bestämmer sig för den slutliga designen. Det är därför möjligt att Optimos design kommer att vara annorlunda än vad som syns i 3D-renderingsbilden som skapats av The Verge.

Dubbelt RAM-minne jämfört med Sonos Five

USB-C-ledning i

Dolby Atmos-ljud

Inbyggda mikrofoner

Som nämnts ryktas det om att Sonos Optimo 2-högtalaren kommer att vara företagets bäst klingande högtalare hittills. Det är ett ganska stort krav att uppfylla med tanke på att Sonos Five är utmärkt.

Enligt The Verge kommer Optimo 2-högtalaren att ha "en arsenal av drivrutiner, inklusive flera som skjuter i olika riktningar under skalet mellan det främre högtalargallret och bakplattan". Rapporten hävdade också att en av drivrutinerna verkar vara uppåtriktad, vilket möjliggör Dolby Atmos-ljud.

Exakt vad den interna ljudarkitekturen kommer att erbjuda återstår dock att se för tillfället.

Det sägs också att Optimo 2-högtalaren kommer att ha dubbelt så mycket RAM-minne som Sonos Five och åtta gånger mer flashminne än någon tidigare Sonos-högtalare, vilket öppnar upp för många framtida mjukvaruuppdateringar. Andra hårdvarufunktioner sägs eventuellt inkludera en USB-C-linjeinport - Sonos Five erbjuder en 3,5 mm linjeintag - och inbyggda mikrofoner rapporteras också.

Trueplay, justerbar EQ

Kompatibilitet med över 100 musikstreamingtjänster

Apple AirPlay 2

Sonos röststyrning, Google Assistant, Amazon Alexa

Bluetooth

Sonos Optimo-högtalaren kommer utan tvekan att erbjuda alla de funktioner som vi har kommit att förvänta oss av Sonos-enheter. Dessa inkluderar Trueplay-avstämning, möjligheten att justera EQ-inställningar, Apple AirPlay 2, kompatibilitet med över 100 musiktjänster och möjligheten att gruppera Sonos-högtalare sömlöst tillsammans eller använda varje högtalare oberoende av varandra.

Eftersom Optimo-högtalaren sägs ha inbyggda mikrofoner och stöd för Sonos röststyrning baserat på ryktena skulle vi också förvänta oss att se stöd för Amazon Alexa och Google Assistant också. Det är möjligt att Optimo-högtalaren också kommer att erbjuda automatisk Trueplay-avstämning som Sonos Roam, istället för att du måste utföra den manuellt, men det är inte klart ännu.

Andra funktioner som nämns i ryktena är inte bara musikuppspelning via Wi-Fi, som resten av Sonos-portföljen, utan även Bluetooth-ljud. För närvarande är de enda Sonos-högtalare som erbjuder musikuppspelning via Bluetooth de bärbara alternativen - Move och Roam - så detta skulle vara en ganska stor funktion för företaget att införa i en icke bärbar högtalare.

Bästa Black Friday 2021 högtalarerbjudanden: Vilka trådlösa högtalare är rabatterade? Förbi Cam Bunton · 29 November 2021 Bluetooth-högtalare får massor av kärlek över Black Friday. Här är en sammanfattning av de bästa tillgängliga rabatterna i år.

Du kan läsa vårt tips och tricks om Sonos för att få en överblick över alla andra funktioner som vi förväntar oss att Sonos Optimo kommer att ha.

Här är allt vi hittills har hört om Sonos Optimo-högtalaren.

The Verge publicerade en exklusiv rapport som beskriver vad vi kan förvänta oss av Sonos nästa flaggskeppshögtalare med kodnamnet Optimo 2.

Skriva av Britta O'Boyle.