Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sonos presenterar vanligtvis ett par produkter varje år och trots att företaget presenterade Ray soundbar tidigare under 2022, tillsammans med nya färger på den bärbara högtalaren Roam och Roam SL, väntas mer innan året är slut.

Det har länge ryktats om att företaget arbetar med hörlurar, och på senare tid har det spekulerats om en ny större högtalare på gång, men det talas också om en mindre och mer prisvärd Sonos subwoofer, kallad Sonos Sub Mini.

-

Det här är allt vi hittills har hört om Sonos Sub Mini.

Förväntas före slutet av 2022

Baserat på rykten förväntas Sonos Sub Mini släppas före slutet av 2022, och vanligtvis brukar företaget tillkännage nya produkter i september, runt teknikmässan IFA.

Sub Mini passerade FCC i juni, vilket tydde på att en lansering var nära förestående, men sedan den 10 augusti 2022, under företagets vinstsamtal, antydde vd Patrick Spence att en produkt hade blivit försenad.

Det bekräftades sedan av talespersonen Erin Pategas att Sonos hade "beslutat att skjuta fram en förväntad produktlansering från Q4 '22 till Q1 '23".

Det bekräftades inte vilken produkt det rörde sig om, även om det antogs vara Sonos Sub Mini. Än så länge finns det inget officiellt besked om när vi kan få se Sub Mini, även om vi fortfarande hoppas att den dyker upp innan året är slut.

Mindre

Cylindrisk design

Pillformat hål

Svarta och vita färgalternativ troliga

Det har funnits flera rykten kring Sonos Sub Minis design, vilket ger oss en god uppfattning om vad vi kan förvänta oss.

De första ryktena inkluderade utseendet på Sub Mini i Sonos-appen med beskrivningen av en "mindre, cylindrisk subwoofer" jämfört med den större, mer fyrkantiga Sub.

En 3D-rendering baserad på en bild av den faktiska produkten avslöjades av The Verge och visar den cylindriska subwoofern med en långsträckt, pillerformad vertikal utskärning i mitten av enheten. Vi ska inte ljuga, det ser lite ut som Sonos Move med ett hål i mitten.

Vi förväntar oss att Sonos Sub Mini kommer att erbjudas i färgerna vit och svart, precis som andra Sonos-enheter.

Mindre kraftfull hårdvara än Sonos Sub

Trueplay-avstämning

Automatisk utjämning

Det har inte funnits många rykten kring Sonos Sub Minis funktioner eller interna specifikationer, även om det förväntas att den kommer att vara en liten nedgradering av Sonos Sub (3rd Gen).

Det antas att Sub Mini kommer att ha en liknande intern layout som Sub, men med mer kompakt och mindre kraftfull hårdvara.

Den nuvarande Sonos Sub erbjuder digitala klass-D-förstärkare, dubbla akustiska portar och frekvensrespons ner till 25 Hz. Det finns en 1,4 GHz Quad-core CPU ombord, 4 GB minne och en Ethernet-port.

När det gäller funktioner finns TruePlay-avstämning tillgänglig - vilket vi förväntar oss även för Sub Mini - och ljudinställningar jämnar automatiskt ut för att balansera Sub och den parade Sonos-högtalaren/högtalarna eller komponenten, vilket vi också förväntar oss av Sub Mini.

Under 500 pund/$500

Än så länge finns det inga rykten kring priset på Sonos Sub Mini, även om den förväntas bli billigare än den nuvarande Sonos Sub, som kostar 749 dollar i USA och 749 pund i Storbritannien.

Den billigare Sonos Ray soundbar kostar 279 dollar i USA och 279 pund i Storbritannien, jämfört med Sonos Beam som kostar 449 dollar/449 pund och Sonos Arc som kostar 899 dollar/899 pund.

Det kan vara så att Sonos Sub Mini därför också kommer under 300 dollar/£300, men än så länge vet vi inte. Vi skulle dock definitivt förvänta oss under 500 dollar/£500.

Här är allt vi hittills har hört om Sonos Sub Mini.

Sonos tillkännagav sitt resultat för tredje kvartalet den 10 augusti 2022 och bekräftade samtidigt att man har skjutit upp en produktlansering, som tros vara Sub Mini.

Redditors och Protocol's Janko Roettgers upptäckte att Sonos Sub Minis FCC-anmälan var live och visar ganska tydligt att den kommer att ha en cylindrisk design.

The Verge säger att Sonos närmar sig en lansering av en "mindre, billigare subwoofer" som trådlöst kan kopplas ihop med Sonos Ray samt Sonos Beam och Arc.

Sajten publicerade också en "förhandsvisning av Sub Minis allmänna design" och noterade att det var en 3D-rendering baserad på en bild av den faktiska kommande produkten.

En Redditor lade märke till omnämnanden av en "Sub Mini" i Sonos mobilapp, vilket ledde till att man trodde att Sonos kanske skulle tillkännage en miniatyrsubwoofer.

De bästa högtalarna för PC-spelare 2022: Allt ljud och all RGB-belysning du kan tänkas behöva Förbi Adrian Willings · 10 Juni 2022 Om du inte gillar spelheadsets och vill fylla rummet med ljudet av skottlossning, motorbröl och mycket mer har vi allt du behöver.

Sonos beskrev till och med Sub Mini som en "mindre, cylindrisk subwoofer" jämfört med den större, mer fyrkantiga Sub.

Skriva av Britta O'Boyle.