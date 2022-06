Så här ställer du in och använder Sonos röststyrning på dina högtalare

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sonos presenterade sin egen röstassistent i maj 2022, kallad Sonos Voice Control. Röstassistenten är utformad för att erbjuda användarna ytterligare ett enkelt sätt att styra sina Sonos-högtalare, i stället för att bara använda Sonos-appen, och den erbjuder också specifika funktioner.

Även om Sonos röststyrningsassistenten inte kommer att kunna släcka dina smarta lampor eller höja din smarta termostat, kommer den att kunna göra saker som att gruppera dina Sonos-högtalare tillsammans.

Du kan läsa allt du behöver veta om Sonos röststyrning i vårt separata inslag, inklusive var den finns tillgänglig, vilka högtalare den fungerar på och några exempel på vad du kan fråga, men här fokuserar vi på hur du konfigurerar Sonos röststyrning och hur du använder den på dina Sonos-högtalare.

Det är superenkelt att konfigurera Sonos röststyrning. Följ stegen nedan för att ställa in Sonos röststyrning på dina kompatibla Sonos-högtalare. Du måste ha minst en högtalare med inbyggd mikrofon, till exempel Sonos One eller Sonos Roam.

Det är också värt att notera att Sonos röststyrning för närvarande bara är officiellt tillgänglig i USA, även om brittiska konton fortfarande bör ha tillgång - det kanske bara inte är felfri eftersom det för närvarande är fokuserat på amerikansk engelska.

Öppna Sonos-appen Tryck på fliken Inställningar Tryck på Lägg till en röstassistent högst upp Alternativt kan du trycka på "Services & Voice" och välja "Add a Voice Assistant" (Lägg till en röstassistent). Välj Sonos röststyrning från alternativen Tryck på "Kom igång". Acceptera användarvillkoren och tryck på Fortsätt. Välj den högtalare som du vill lägga till Sonos röststyrning till Uppdatera din högtalare om det behövs Tryck på "Fortsätt". Prova det, eller hoppa över Tryck på "Klar" eller tryck på "Lägg till i ett annat rum" för att lägga till fler kompatibla Sonos-högtalare.

Sonos Voice Control bearbetar allt lokalt på själva högtalaren, så sekretessen är av största vikt.

När du har lagt till Sonos röststyrning till dina smarta Sonos-högtalare behöver du bara säga "Hej Sonos", följt av din begäran. Högtalaren gör ett ljud för att bekräfta att den har hört dig. Du kan också följa upp liknande förfrågningar snabbt efteråt utan att behöva säga "Hej Sonos" igen.

Det är också värt att komma ihåg att Sonos röststyrning kan styra andra högtalare i ditt Sonos-system via en smart högtalare. Du kan till exempel be Sonos Voice Control på din Sonos One i köket att spela George Ezra på din Sonos Five i vardagsrummet. Tänk på att även om du kan använda Sonos röststyrning tillsammans med Amazon Alexa kan du inte använda den tillsammans med Google Assistant.

Här är några saker du kan göra med Sonos röststyrning:

Vad spelas upp?

Hej Sonos, öka volymen

Hej Sonos, volym ner

Hej Sonos, volym upp i sovrummet

Hej Sonos, gruppera vardagsrum och sovrum

Hej Sonos, slå på talförbättring i TV-rummet.

Hej Sonos, vad är min batterinivå?

Hej Sonos, spela upp Cocktail Hour on the Move

Sonos, spela något som jag gillar

Hej Sonos, spela Apple Music 1 radio

Hej Sonos, hoppa över

Hej Sonos, högre...högre

Hej Sonos, snabbspola framåt

Hej Sonos, spela lite tystare

Hej Sonos, spela här i stället

Hej Sonos, sätt på TV:n

Hej Sonos, höj volymen endast i sovrummet.

Hej Sonos, spela Ed Sheeran mycket tyst.

Hej Sonos, sluta spela i köket och börja spela i vardagsrummet i stället.

Hej Sonos, vad kan du göra?

Skriva av Britta O'Boyle.