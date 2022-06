Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den kommande subwoofern Sonos Sub Mini har passerat den amerikanska federala kommunikationskommissionen. Med tanke på hur mycket enheten har läckt ut, tillsammans med detta nya bevis, är det rimligt att säga att Sonos kanske förbereder sig för att lansera enheten snart, även om det ännu inte är bekräftat.

Som upptäckts av Redditors och Protocol's Janko Roettgers är subwooferns FCC-ansökan nu live och visar ganska tydligt att Sub Mini kommer att ha en cylindrisk design. Detta stämmer överens med tidigare läckta 3D-renderingar av Sub Minis övergripande design. Sub Mini är en liten subwoofer med en långsträckt, pillerformad vertikal utskärning i mitten av enheten (den vanliga Sub har en rektangulär utskärning). Det antas att Sub Mini kommer att ha en liknande intern layout som Sub, men med mer kompakt och mindre kraftfull hårdvara.

Detaljer om den nya subwooferns lanseringsdatum och pris är fortfarande inte kända.

Tänk på att Sonos nyligen tillkännagav en prisvärd soundbar: Sonos Ray för 279 dollar. Men vad ljudföretaget ännu inte har tillkännagivit är en billig subwoofer. Den enda subwoofer som Sonos för närvarande säljer är Sub för 749 dollar. Men enligt rapporter håller Sonos på att utveckla en billig soundbar, och denna nya FCC-anmälan verkar bekräfta dessa läckor.

Sonos har haft flera hårdvarulanseringar i år - för den andra generationen Sonos Beam, Roam SL, Ray, nya färger av Roam och Sonos Voice Control.

Kanske står Sub Mini på tur? Om och när den lanseras förväntas Sub Mini kunna kopplas trådlöst till Sonos Ray, Beam och Arc.

Skriva av Maggie Tillman.