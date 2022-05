Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sub Mini har läckt ut igen.

Sonos tillkännagav nyligen en prisvärd soundbar, Sonos Ray för 279 dollar. Men vad ljudföretaget inte tillkännagav tillsammans med den är en billig subwoofer. Den enda subwoofer som Sonos för närvarande säljer är Sub för 749 dollar. Men enligt en ny rapport har Sonos, även om Sonos inte presenterade en billig subwoofer tillsammans med sin billiga soundbar, faktiskt en sådan under arbete fortfarande.

The Verge säger att Sonos närmar sig en lansering av en "mindre, billigare subwoofer" som trådlöst kan kopplas ihop med Sonos Ray samt Sonos Beam och Arc. En sådan enhet har ryktats i månader - ända sedan detaljer om den dök upp i Sonos mobilapp. Då avslöjades det att den hette Sub Mini, och The Verge bekräftar nu den informationen.

Nyhetssajten delar också med sig av en "förhandsvisning av Sub Minis allmänna design", och noterar att det är en 3D-rendering baserad på en bild av den faktiska kommande produkten.

Sub Mini är en liten, cylindrisk subwoofer med en långsträckt, pillerformad vertikal utskärning i mitten av enheten (den vanliga Sub har en rektangulär utskärning). Det antas att Sub Mini kommer att ha en liknande intern layout som Sub, men med mer kompakt och mindre kraftfull hårdvara. Det avslöjades inga detaljer om själva komponenterna eller enhetens specifikationer, storlek, lanseringsdatum och pris. Så den viktigaste slutsatsen här är att Sonos arbetar på en billigare subwoofer för Ray, kallad Sub Mini, och designen av den har läckt ut.

Kom ihåg att Sonos har haft fem lanseringar i år - den andra generationen Beam (som debuterade i höstas), Sonos Roam SL, Sonos Ray, nya färger på Roam och Sonos Voice Control.

Skriva av Maggie Tillman.