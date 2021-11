Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det ser ut som att Sonos kanske planerar att introducera ett mer överkomligt litet syskon till sin tredje generationens Sub.

En Redditor märkte nyligen omnämnanden av en "Sub Mini" i Sonos-mobilappen, vilket fick en att tro att Sonos kan komma att tillkännage en miniatyrsubwoofer snart. Sonos beskrev till och med Sub Mini som en "mindre, cylindrisk subwoofer" jämfört med den större, mer fyrkantiga Sub.

Tänk på att Sonos Sub för närvarande säljs för $750 i USA. I vår recension av subwoofern sa vi att den låter bra och erbjuder massor av bas.

Suben är till för dig som gärna höjer nivåerna och vill ha tandrasslande mängder ljud. Det är inte för alla, och det är inte heller nödvändigt för alla, men Sub är verkligen en högtalare som handlar om ljud, och det är ett utmärkt komplement till Sonos-systemet om du har råd.

Förmodligen kommer Sub Mini att vara mycket billigare än Sub. Men det kommer sannolikt fortfarande att kosta en ansenlig summa, med tanke på att Sonos är ett premiumhögtalarmärke.

För en titt på de bästa Sonos-högtalarna, soundbars och subwoofers, som alla redan finns att köpa just nu, se Pocket-lints guide: