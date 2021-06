Hur man stänger av pekreglage på Sonos-högtalare

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Många av Sonos senaste högtalare erbjuder kapacitiva beröringskontroller, så att du fysiskt kan justera volymen, hoppa över spår och pausa eller spela upp spår, snarare än att behöva använda Sonos-appen.

Touchkontrollerna är utmärkta för enkelhets skull, men för de som har yngre barn eller husdjur som gillar att gå över skänk - vi tittar på er katter - touchkontrollerna kan vara mer hinder än ibland hjälp.

För dem som tycker att deras musik blir avbruten av småbarnet som tycker att högtalarkontrollerna är roligare än någon leksak, eller om katten använder dem som en klätterram, har vi täckt dig.

Så här stänger du av pekreglage på Sonos One , Sonos Five, Sonos Arc, Sonos Beam och Sonos Move .

Följ dessa steg för att stänga beröringsknapparna på Sonos One, Sonos Five, Sonos Arc , Sonos Beam, Sonos One SL och Sonos Move av högtalarna.

Öppna Sonos-appen Tryck på inställningskuggan längst ned till höger Tryck på System Tryck på rummet med Sonos-högtalaren som du vill stänga av pekreglagen för Bläddra ner tills du ser avsnittet Hårdvara Stäng av pekreglage Upprepa för varje högtalare

Det är allt. Touchkontrollerna på högtalarna som du följer stegen ovan för kommer då att inaktiveras så att du måste använda Sonos-appen för att styra dem eller använda Google Assistant eller Alexa om du har konfigurerat dem.

Skriva av Britta O'Boyle.