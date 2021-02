Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sonos lanserar vanligtvis ett par produkter om året. År 2020 var detta Sonos Arc soundbar , den uppdaterade Sonos Five och Sonos Sub av tredje generationen. År 2021 tyder rykten på att vi kan se en annan Bluetooth-högtalare och möjligen en ny produktkategori, som hörlurar.

Du kan läsa alla rykten kring de mystiska Sonos-hörlurarna i vår separata funktion , men här fokuserar vi på allt vi har hört om nästa Sonos-högtalare.

Möjligen mars 2021

Billigare än Move

Sonos VD Patrick Spence sa i ett intäktssamtal i mitten av februari 2021 att företaget närmar sig lanseringen av en ny produkt, men han specificerade inte vad produkten var.

Spence sa: "Vi är fortsatt engagerade i att lansera minst två nya produkter per år och är bra på rätt spår när vi tittar på vår färdplan för budgetåret 2021. Vi är glada att presentera vår nyaste produkt nästa månad. Håll dig uppdaterad för detaljer."

Månaden efter samtalet skulle vara mars 2021, men ingen officiell händelse har planerats ännu. Om vi inte ser nästa Sonos-högtalare i mars förutspår vi september / oktober-tid eftersom det vanligtvis är när Sonos har släppt produkter tidigare.

När det gäller pris, skulle vi förvänta oss att den nya Sonos Bluetooth-högtalaren åtminstone skulle vara billigare än Move, vilket betyder under £ 400 / $ 400. Vi hoppas att det kommer under Sonos One - vilket gör det tillgängligt för vissa som kanske inte har kunnat investera i Sonos tidigare - men för tillfället måste vi vänta och se.

Modellnummer S27

Sonos Move Mini / Sonos Mini?

För närvarande finns det inga rykten som antyder vad nästa Sonos-högtalare kommer att kallas. Företaget har för närvarande en ganska tydlig namngivningsstrategi, men till skillnad från nästa iPhone eller Samsung Galaxy S-telefon använder Sonos-högtalare namn snarare än löpnummer vilket gör det svårare att förutsäga framtida modeller.

Sonos One och One SL är de minsta Wi-Fi-högtalarna i portföljen, Sonos Five den största Wi-Fi-högtalaren. Det finns inget däremellan, såvida du inte räknar det avvecklade Sonos Play: 3. Sonos Move är för närvarande den enda Bluetooth- och Wi-Fi-högtalaren, medan soundbarsna heter Arc and Beam . Det finns också Playbase - som är en soundbase - och Sonos Sub. I grund och botten har allt ett namn, så vi förväntar oss att detta fortsätter med nya produkter.

Eftersom Bluetooth har nämnts i FCC-arkivering för nästa Sonos-högtalare föreslår det att högtalaren faller under Sonos Move men det är inte klart om Move blir en kategori på egen hand, som Sonos Move One eller Sonos Move Mini för en mindre högtalare till exempel, eller om nästa högtalare kommer att ha ett helt annat namn som inte är associerat med Move, som Sonos Mini eller Sonos Boom.

Högtalaren är listad på FCC som modellnummer S27, vilket för närvarande inte kommer oss närmare att förutsäga ett namn. Det är värt att nämna att den ursprungliga Sonos Move hette S17 när den dök upp på FCC men om det är en batteridriven Bluetooth-högtalare som Move men mindre, skulle det vara förvånande att se Move-namnet inte införlivas på något sätt.

Cylindrisk

Mindre än Move

Mer bärbar

Även om FCC-ansökan om nästa Sonos-högtalare inte ger mycket bort i form av design, förväntar vi oss att den följer liknande designegenskaper som den nuvarande Sonos-portföljen .

Vi förväntar oss att det finns någon form av kapacitiva kontroller, mycket små hål som utgör högtalargallret för ett rent utseende och vi förväntar oss att svart är det viktigaste färgalternativet till att börja med. Om vitt inte är ett alternativ vid lanseringen skulle vi inte bli förvånade över att se det som ett alternativ vid ett senare tillfälle, men vi skulle också gärna se några fler färger - som Sonos erbjuds med sin begränsade upplaga Sonos One Hay-kollektionen .

FCC-arkivet visar en cirkulär etikett som tydligen kommer att "laseretsas runt omkretsen av enhetens bottenyta", vilket antyder att högtalaren kan vara cylindrisk i form, som UE-bommen och Megaboom , snarare än oval som Move, vilket betyder en ny formfaktor. UE Boom 3 och Megaboom 3 är vattentäta, precis som Move, så vi hoppas att vi får se vattentätning på nästa Sonos-högtalare också.

Den läckta arkiveringen nämner också en trådlös laddningsdocka som använder mindre ström än den nuvarande Move, vilket tyder på att nästa högtalare är mindre än Move, och förhoppningsvis lättare för att göra den mer bärbar. Om det är mindre och lättare skulle det inte behöva det integrerade handtaget som Move har så det är troligt att det skulle se helt annorlunda ut.

Andra designaspekter som vi förväntar oss att se på en Bluetooth Sonos-högtalare är dock en växling mellan Wi-Fi och Bluetooth, så att användarna enkelt kan växla mellan de två lägena och en parkopplingsknapp.

Bluetooth, Wi-Fi 5

Laddningsbart batteri

Auto Trueplay, AirPlay 2

Sonos systemfunktioner

Baserat på arkivering från FCC kommer nästa Sonos-högtalare att ha Bluetooth, samt stöd för Wi-Fi 5 (802.11ac) -teknik, vilket kan hjälpa till med prestanda när den här högtalaren används som en del av ett Sonos-system. Som referens stöder Sonos Move Wi-Fi 4, även om det fortfarande erbjuder utmärkt prestanda när en del av vårt Sonos-system , samt en Bluetooth-högtalare.

Som tidigare nämnts visar FCC-arkivering också en trådlös laddningsdocka som kräver mindre ström än den nuvarande Sonos Move. Detta föreslår att nästa Sonos Bluetooth-högtalare fungerar på samma sätt som Move, så att den kan användas som en typisk Sonos-högtalare när den är baserad och i Wi-Fi-läge, men har ett uppladdningsbart batteri så att du kan ta den med dig till stranden eller till parken. Mindre kraft antyder att det kommer att vara ett mindre batteri än Moves 11 timmar.

Sonos tillkännagav dock ett ersättningsbatteripaket för flytten, så kanske den nya högtalaren kommer att erbjuda ett ännu enklare sätt att byta ut batteriet, vilket gör det möjligt för användare att ha ett extra med sig om de är hemifrån och inte nära laddningsstationen.

Inga andra funktioner eller specifikationer har nämnts i rykten ännu, så för närvarande är det oklart om nästa Sonos Bluetooth-högtalare kommer att ha Google Assistant och Amazon Alexa ombord som Move, eller om de kommer att erbjuda Auto Trueplay-inställning . Vi förväntar oss det senare eftersom Sonos-högtalare alla levererar fantastiskt ljud och Auto Trueplay hjälper till att uppnå detta med en enhet som inte stannar på ett ställe - som Move.

Vi förväntar oss också att se AirPlay 2-stöd med tanke på att alla företagets senaste högtalare erbjuder detta, och vi vet att alla nya Sonos-högtalare kommer att ha alla funktioner som kommer med andra högtalare i Sonos-systemet, som stöd för över 100 musiktjänster enkel gruppering och kontroll genom röstassistenter som Google och Alexa även om högtalaren inte har inbyggd röststyrning.

Sonos VD Patrick Spence meddelade att hans företag förbereder sig på att släppa en ny produkt i mars 2021 under ett intäktssamtal.

En FCC-ansökan från Sonos föreslår att företaget arbetar med en annan bärbar högtalare med Bluetooth.

1/2 FCC

Skriva av Britta O'Boyle.