(Pocket-lint) - Sonos VD Patrick Spence har meddelat att hans företag förbereder sig på att släppa en ny produkt i mars 2021.

Under en intäktssamtal den 10 februari 2021 bekräftade Spence att Sonos närmar sig lanseringen av en ny produkt: "Vi är fortsatt engagerade i att lansera minst två nya produkter per år och är på god väg när vi tittar på vår färdplan för produkt 2021", säger han sa (enligt ett transkript via Seeking Alpha ). "Vi är glada att presentera vår senaste produkt nästa månad. Håll dig uppdaterad för detaljer."

Spence tillade under Sonos intäktssamtal att hans företag planerar att "fortsätta leverera innovativa nya produkter som både nya och befintliga kunder älskar, plus tjänster som förbättrar och differentierar kundupplevelsen". Han sa att Sonos fortfarande är "engagerad i att upprätthålla ett obevekligt fokus på innovation i våra traditionella produktsegment och du kommer att se fortsatt innovation."

Tänk på att en Sonos bärbar högtalare nyligen dök upp vid FCC , vilket ofta indikerar en överhängande lansering. Den ännu avtäckta enheten, listad på FCC som modellnummer S27, är möjligen cylindrisk i design och kan komma med en trådlös laddningsdocka. Den erbjuder både Bluetooth och Wi-Fi 5 (802.11ac) och kräver tydligen mindre ström än befintliga Sonos-högtalare som Sonos Move.

Vi misstänker att högtalaren kan vara mycket mindre än Sonos Move, särskilt med tanke på att Move väger 6,6 pund och är mycket större än de flesta tillgängliga bärbara högtalare. Om så är fallet kanske den nya högtalaren också kommer att vara mer attraktivt. Move kostar $ 400.

