(Pocket-lint) - Sonos har ett av de starkaste erbjudandena i flera rum. Dess högtalaruppställning är inte bara riklig, med flera kombinationer möjliga, men plattformen som styr allt är en av de bästa som finns.

Om du har valt Sonos framför sina konkurrenter, av vilka det finns flera , har du kommit till rätt ställe. Den här funktionen handlar om att se till att du får ut det mesta av ditt Sonos-system.

Några av dessa tips och knep kanske du redan känner till, men det kommer säkert att finnas några som du inte gör och allt som gör att du lättare kan lyssna på din favoritmusik är en bonus i vår bok.

Du kan aktivera Auto Discovery Popups så att installationskort automatiskt visas längst ner på din smarttelefons display när nya Sonos-produkter finns i närheten.

Tryck på fliken Inställningar i det nedre högra hörnet av appen> Appinställningar> Växla på (iOS) eller kryssa för (Android) Auto Discovery Popups.

Köpte en ny Sonos-högtalare och vill lägga till den i ditt befintliga system? Det här är lätt. Tryck på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Lägg till produkt och följ instruktionerna.

Om ditt Wi-Fi-nätverk inte är det starkaste och har ett par svaga punkter, kan du ha köpt dig en Boost för att få en signal i ett visst rum. För att lägga till en boost, gå till fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Lägg till produkt.

Sonos erbjuder en funktion som heter Trueplay som kommer att ställa in dina högtalare efter deras omgivning, även om det finns i ett skåp. För att säkerställa att du får det bästa ljudet från varje högtalare i ditt Sonos-system, gå till fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Välj rum> Trueplay> Trueplay-inställning> följ instruktionerna.



Se till att du ställer in alla högtalare i ditt system och justerar dem om du flyttar dem. Det är också värt att notera att den här funktionen bara fungerar på iOS-enheter så du måste ta dig en iOS-enhet för att utföra Trueplay. Om du har Sonos Move eller Sonos Roam - behöver du inte göra någonting eftersom de har automatisk Trueplay-inställning.

Allt om den basen, den basen, ingen diskant? Inga problem, du kan justera EQ-inställningarna för varje Sonos-högtalare du har ställt in. För att göra detta, gå till fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Välj rum> EQ.

Härifrån måste du skjuta staplarna för att passa dina önskemål.

Har du bytt kontor till ett sovrum eller flyttat din Sonos One till badrummet? Det är bra eftersom namnbyte i Sonos är enkelt. Klicka på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Välj rum> Namn.

Om du vill se till att dina Sonos-högtalare inte går över en viss volym kan du göra det här enkelt och enkelt i appen.

Tryck på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Välj rum> Volymgräns.

Du kan kombinera två av samma Sonos-högtalare tillsammans i samma rum för att skapa vänster och höger högtalare i ett stereopar. Oavsett om det är två Sonos One, Sonos One SL , Play: 1 , Sonos Move, Sonos Roam, Play: 3 , Play: 5 eller Sonos Five, nås stereoparinställningen via Rumsinställningar. Du kan också skapa ett stereopar av en Sonos One och Sonos One SL.

Klicka på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Välj rummet med högtalaren du vill skapa ett stereopar i> Skapa stereopar> Följ instruktionerna. Du måste ha två av samma Sonos-högtalare tillgänglig, eller en Sonos One och Sonos One SL.

Att investera i Sonos betyder inte att ditt befintliga Hi-Fi-system måste bli överflödigt. Sonos Port har analoga, optiska och koaxiella digitala ljudutgångar, samt en linjeingång, så att du kan ansluta vilken enhet du vill, från en skivspelare till en DAC.

Det finns också Sonos Amp tillgänglig i Sonos-serien, vilket ger en streaminguppgradering för dina favorit fristående högtalare.

Har du en favoritskiva som du vill spela på ditt Sonos-system? Inga problem.

Anslut skivspelarens ljudutgång till Play: 5 eller Sonos Five: s line-in-port, eller ljudingångarna på en Sonos-port eller Sonos Amp> Gå till Bläddra> Line-in> Välj din källa. Du kan också hitta Line-In-inställningar på fliken Inställningar i Sonos-appen> System> Rum med Play: 5 eller fem högtalare> Bläddra ner till Line-In-alternativ.

Du behöver din Sonos-kontoinformation om du vill styra ditt Sonos-system med din röst (mer om det längre ner). Det är också användbart att veta var du hittar det om du någonsin behöver det.

Tryck på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Om mitt system.

Sonos levererar regelbundna programuppdateringar, varav några är små, andra är viktigare, som Spotify Connect-kompatibilitet och möjligheten att styra dina Sonos-högtalare med din röst med hjälp av Amazons Alexa , eller styra den med din röst via Google Assistant . Att köra den senaste programvaran innebär att du får den bästa upplevelsen från dina Sonos-högtalare, så det är en bra idé att ställa in systemet så att det automatiskt söker efter uppdateringar.

Klicka på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Systemuppdateringar> Aktivera (iOS) / kryssrutan (Android) Uppdatera automatiskt. Du kan också välja när du vill att uppdateringen ska ske. Dina alternativ omfattar morgon, eftermiddag, kväll och övernattning.

Sedan lanseringen av Sonos S2- systemprogramvaran (kallas bara Sonos i appbutiker) finns det två Sonos Controller-appar. Den äldre versionen heter nu Sonos S1 och är för personer som vill behålla ett äldre kit som en del av sin installation. Du kan ta reda på vilket kit som inte fungerar med Sonos S2 här .

S1-programvaran kommer inte att få nya funktioner, men kommer att patchas med säkerhetsuppdateringar om det behövs. Om du inte äger någon av de äldre enheterna rekommenderas det att du uppdaterar till S2.

För att uppgradera till Sonos S2 måste du installera appen separat, köra den och den uppdaterar all din hårdvara och överför dina inställningar automatiskt. Då kan du ta bort den tidigare appen.

Sonos förinställer den bästa ljudkomprimeringen för spelare Line-In och Sonos Dock men den kan åsidosättas för att vara komprimerad eller komprimerad. För att göra detta, gå till fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Bläddra ner till Ljudkomprimering> Välj önskad inställning.

Om du har en Sonos-högtalare på sängbordet eller i ditt sovrum och du har valt att spela musik för att få dig att sova, kanske du inte vill att LED-lampan ska tändas.

För att stänga av den, klicka på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Välj det rum du vill ha högtalarlampan av> Bläddra ner för att slå av Statuslampa (iOS) / Avmarkera statuslampa (Android).

Om du har en Sonos-högtalare med beröringskontroller, till exempel Playbase, Beam, andra generationens Play: 5, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five eller Sonos Arc, kan du stänga av pekreglagen.

Klicka på fliken Inställningar längst ned till höger i appen> System> Välj det rum med högtalaren som du vill stänga av pekskontrollerna för> Slå av Touch Controls (iOS) / Avmarkera Speaker Touch Controls (Android).

Spela / paus-knappen på din Sonos-högtalare spelar inte upp och pausar bara låtar. Dubbeltryck på den så kan du hoppa till nästa spår utan att öppna appen.

Om du har andra generationens Sonos Play: 5 , Playbase, Sonos One, Sonos Beam, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five eller Sonos Arc, kommer en svep åt vänster att spela föregående spår, medan en svep åt höger hoppar framåt till nästa. För Sonos Roam hoppar du ett spår genom att dubbelt trycka på knappen Spela / Paus och en tredubbel tryckning går tillbaka till föregående spår.

Ett tryck på uppspelning / pausknappen stänger av högtalaren du trycker på den så att du kan ringa ett telefonsamtal på ditt kontor, men ändå till exempel spela musiken i ditt vardagsrum.

För er med Sonos Five, andra generationens Play: 5, Playbase, Beam, Arc, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move och barn eller katter som gillar att röra vid den eller klättra på kontrollerna kan du inaktivera svep funktionalitet.

För att göra detta, håll ned parknappen i 10 sekunder när högtalaren är helt startad för att inaktivera svepgränssnittet. Du trycker sedan på den en gång för att lämna den i det tillståndet.

För att få Sonos volymkontroll på din Android-enhet, tryck på de tre punkterna längst ned till höger> Inställningar> Avancerade inställningar> Tillåt volymkontroll på startskärmen.

För att få Sonos volymkontroll på din iOS-enhet, tryck på Inställningar> Appinställningar> Växla på låsskärmskontroller.

För dem med en iPhone 6S eller nyare, eller en iPhone XR eller nyare, fungerar Sonos-appen med 3D Touch respektive Haptic Touch , som båda visar en genvägsmeny när du trycker länge på Sonos-appen.

Ett långt tryck på Sonos-appikonen låter dig pausa eller spela det senaste spåret du lyssnade på utan att öppna appen först. Du kan också starta Favoriter eller Sök.

Tidigare måste Sonos-högtalare styras via Sonos-appen och det var det, men en programuppdatering introducerade möjligheten att styra dina högtalare direkt via Spotify, om du har ett Premium-abonnemang.

Följ instruktionerna i vår separata funktion för att få allt klart. När du väl har sorterat ser du dina Sonos-högtalare listade på fliken Enheter tillgängliga i Spotify.

Hur man kontrollerar Sonos via Spotify

Sonos stöder AirPlay 2 på Beam, One, Playbase, Play: 5 (2015), Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Roam, Sonos Five och Sonos Arc, men om du har minst en av dessa högtalare kan du strömma till äldre Sonos-högtalare via den.

För att streama dina favoritappar, YouTube, Netflix, Podcast eller Apple Music via AirPlay 2 till dina Sonos-högtalare, följ stegen nedan.

Börja spela upp innehållet du vill strömma> Svep uppåt från undersidan av din iOS-enhet för att starta Control Center, eller svep nedåt uppifrån till höger om du har en Face ID iPhone> Peka och håll ner ljudkortet uppe till höger- handhörn för att välja vilken högtalare du vill spela på.

Som vi nämnde ovan stöds AirPlay bara på de nyare Sonos-högtalarna, men om du har en av dessa kan du använda den för att strömma till äldre Sonos-högtalare.

Börja spela upp innehåll från Airplay till en kompatibel Sonos-högtalare> Öppna Sonos-appen> Klicka på Rum> Gruppera icke-kompatibla högtalare med din AirPlay-kompatibla högtalare.

För att göra detta automatiskt, gå till fliken Inställningar längst ned till höger i Sonos-appen> System> Airplay> Växla på grupphögtalare som inte är Airplay.

Sonos Arc ska upptäcka en Dolby Atmos-ljudsignal automatiskt via HDMI ARC eller eARC när den är ansluten till en TV som stöder den.

Om källinnehållet har ett Dolby Atmos- soundtrack - som 4K Blu-ray eller Netflix , Amazon Prime Video, Apple TV + eller Disney + -program som stöds - kommer Dolby Atmos-ikonen att visas på uppspelningsskärmen i Sonos-appen. Om det inte visas i appen tar det inte emot ett Dolby Atmos-spår.

Det är möjligt att styra ditt Sonos-system med din röst med Alexa, om du har Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam, Sonos Arc eller Amazon Echo , Echo Dot eller en annan Alexa-aktiverad enhet .

Följ de mer djupgående instruktionerna i vår separata funktion så kan du be Alexa att börja spela musik på dina Sonos-högtalare eller följ snabbinstruktionerna nedan för dem med en Amazon Echo-enhet eller Alexa-aktiverad enhet.

Ställ in din Amazon Alexa-enhet> Ange din Sonos-kontoinformation> Öppna Alexa-appen> Tryck på Färdigheter> Välj Sonos-skicklighet> Aktivera.

Sonos One , Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam och Sonos Arc har alla inbyggda Alexa för omedelbar röststyrning samt röststyrning av befintliga Sonos-högtalare.

Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam och Sonos Arc har inte bara Alexa-stöd, de har även Google Assistant- stöd inbyggt.

Som med en Amazon Echo-enhet kan du också styra dina Sonos-högtalare via en Google Assistant-aktiverad enhet, som Nest Audio eller Nest Mini .

Du kan be Siri att styra Apple Music på dina Sonos-högtalare, förutsatt att du har ett abonnemang på Apple Music , en iOS-enhet och AirPlay 2-kompatibla Sonos-högtalare.

Skaffa din iPhone, iPad eller Apple TV och säg "Hej Siri, spela [infoga musikförfrågan] [infoga rumsnamn]", till exempel "Hej Siri, spela Ed Sheeran överallt".

Du måste lägga till din AirPlay 2-kompatibla Sonos-högtalare (se ovan) till Apple Home- appen. För att göra detta öppnar du hemappen och trycker på Lägg till tillbehör> Välj Har inte en kod eller kan inte skanna> Tryck på högtalaren du vill lägga till> Klar.

Om du har en Sonos-högtalare med röststyrning, så antingen Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Roam eller Sonos Arc, kan du slå på och av mikrofonen. Om lampan lyser är mikrofonen på och lyssnar, så att du kan använda röststyrning. Om lampan är släckt är mikrofonen avstängd och du kan inte använda Alexa eller Google Assistant.

För att slå på eller stänga av mikrofonen, tryck eller tryck bara på den på högtalaren.

Sonos låter dig ställa in föräldrakontroll för att begränsa uttryckligt innehåll. Det är för närvarande endast tillgängligt för Amazon Music och Apple Music men utan tvekan kommer detta att utvidgas till andra tjänster så småningom.

Tryck på fliken Inställningar längst ned till höger i Sonos-appen> System> Föräldrakontroll> Filtrera explicit innehåll> Skriv in ditt lösenord för Sonos-kontot för att slå på eller av.

My Sonos är perfekt för de spellistor du älskar att lyssna på hela tiden. Om du lägger till dina favoriter i My Sonos blir de mycket mer tillgängliga och kräver bara ett snabbt tryck längst ned till vänster i appen. När det väl har lagts till behöver du inte söka efter dem eller öppna din valda musikstreamingtjänst för att hitta dem. Det fungerar för spellistor, låtar, radiostationer, band och artister.

För att lägga till en spellista i My Sonos, tryck på respektive spellista> Klicka på de tre översta punkterna högst upp till höger> Lägg till spellista till My Sonos.

Precis som att lägga till en spellista blir det lättare att hitta en låt i My Sonos. Hitta den låt du letar efter> Klicka på de tre punkterna längst upp till höger> Klicka på de tre punkterna till höger om låtens titel> Lägg till låt i My Sonos.

Om du vill redigera ordningen på vad som visas på fliken My Sonos är det enkelt och enkelt.

Gå till My Sonos> Klicka på Redigera längst upp till höger. Härifrån kan du länge trycka på för att ordna om i vilken ordning saker visas, som att flytta Sonos-spellistor till toppen, och genom att trycka på varje kategori kan du också ta bort saker från respektive kategori. Se till att trycka på Klar uppe till höger när du är klar.

Sonos spellista fungerar på samma sätt som My Sonos men det handlar om spellistor, vilket gör dem trevliga och tillgängliga. För att lägga till en spellista i Sonos-spellistor, leta reda på den spellista du vill lägga till> Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet> Lägg till i Sonos-spellista.

Sonos spellistavsnitt tillåter dig inte bara att lägga till kuraterade spellistor utan också skapa dina egna. Klicka på Mina Sonos längst ned till vänster i appen> Klicka på redigera längst upp till höger> Klicka på Spellistor> Klicka på Ny spellista längst ned> Namn spellista.

Den kommer då att visas i Sonos-spellistan på fliken My Sonos som är redo för dig att lägga till låtar till den.

Det är enkelt att lägga till en låt i en Sonos-spellista eller en spellista som har skapats av någon annan men har lagts till i Sonos-spellistan. Hitta låten> Knacka på de tre punkterna> Lägg till i Sonos-spellista> Välj den spellista du vill lägga till den i.

Du kanske har gillat en spellista för några månader sedan, men nu gör varje låt dig nötter. Inga problem. Klicka på fliken My Sonos längst ned till vänster i appen> Bläddra ner till Sonos-spellistor> Klicka på spellistans titel> Tryck på den spellista du vill redigera> Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet> Redigera spellista. Härifrån kan du radera låtar eller ändra ordning på dem.

My Sonos visar också din musikhistorik om du låter det. Nyligen spelat, när det är på, låter dig snabbt komma åt musik du spelat nyligen i My Sonos-delen av appen.

Klicka på Mina Sonos längst ned till vänster> Bläddra till Nyligen spelade> Slå på.

Du kanske har spelat Ed Sheeran vid upprepning de senaste två månaderna och nu är du trött på honom så att du inte vill se honom visas i avsnittet Nyligen spelade i My Sonos. Inga problem.

Klicka på Mina Sonos> Klicka på rubriken Nyligen spelade> Klicka på Redigera längst upp till höger> Radera de låtar som du inte vill ska visas, eller tryck på Rensa allt längst ner.

Kön är för de dagar du vill ha ett urval av slumpmässiga låtar istället för att välja ett specifikt album eller spellista som du eller någon annan redan har byggt.

Klicka på fliken Sök längst ned i appen> Välj låtar i fältet högst upp> Skriv in en låtnamn i sökfältet> Knacka på de tre punkterna till höger om låtens titel när du har hittat den> Lägg till till slut på kö.

Om du vill redigera kön eller se vilka låtar du har lagt till i kön måste du gå till fliken Rum längst ner i appen. Härifrån, expandera avsnittet som spelas längst ner och tryck på de två raderna bredvid rumsnamnet högst upp. Du kan sedan rensa, redigera eller spara kön genom att trycka på respektive alternativ längst ner på skärmen.

Med Redigera kan du dra och släppa låtarna i önskad ordning, medan Spara gör att du kan spara kön som en spellista och ge den ett namn. Det kommer att visas under Sonos spellistor så att du lätt kan hitta det nästa gång du vill ha den slumpmässiga mixen.

Tanken med ett flerrumssystem är att låta dig spela musik i flera rum. För att gruppera högtalare ihop eller avgruppera dem, tryck på fliken Rum längst ner i appen> Dina Sonos-högtalare visas sedan i en lista> Klicka på fyrkantig symbol med pilen uppe till höger på rumskortet för vilken högtalare du vill gruppera> Välj eller avmarkera olika högtalare> Klar. De markerade kommer att spela samma musik.

Det är också möjligt att gruppera rum med en touch. För att göra detta, tryck och håll ner uppspelningsknappen på valfri Sonos-högtalare för att gruppera den i ett rum som redan spelar. Om olika musik spelas i olika rum, håll nedspelningen på högtalaren du vill gruppera tills du hör det önskade ljudet.

För att spela olika musik på olika Sonos-högtalare behöver du bara välja vad du vill att varje högtalare ska spela och gruppera högtalarna du vill spela samma musik tillsammans. När du är grupperad kan du välja vad du vill att varje högtalargrupp eller singularhögtalare ska spela.

Som nämnts ovan, nås högtalare genom att trycka på fliken Rum längst ner i appen. Härifrån kan du gruppera dem eller avgruppera dem.

Sonos Roam har en funktion som heter Sound Swap som låter dig trycka och hålla ner Play / Pause-knappen på Roam när du är på Wi-Fi - i ungefär fem sekunder - för att skicka musiken till närmaste Sonos-högtalare.

Du kan läsa mer om Sound Swap och hur det fungerar , samt vilka Sonos-högtalare som är kompatibla i vår separata funktion.

Sonos stöder över 100 musiktjänster, från de vanliga misstänkta som Spotify , Apple Music och Amazon Music, till de mindre kända tjänsterna. Det är värt att lägga till alla tjänster du prenumererar på om du vill ha bästa möjliga upplevelse.

För att lägga till en musiktjänst, gå till fliken Inställningar längst ned till höger i appen> Tjänster och röst> Knacka på Lägg till en tjänst under Musik och innehåll> Tryck på respektive musiktjänst från listan eller sök med sökikonen längst upp till höger > Lägg till Sonos> Logga in.

Att söka efter en låt, ett album, en artist, en radiostation, podcast, kompositör eller till och med genre på Sonos är väldigt enkelt. Med hjälp av sökfunktionen i Sonos-appen kommer du att söka i alla musiktjänster du är inloggad på, så att du kan spela vad du hittat med bara ett par klick till.

Gå till antingen fliken Bläddra längst ner i appen för att söka igenom en specifik musiktjänst som du har loggat in på eller öppna fliken Sök, också längst ner i appen, och börja skriva i sökfältet högst upp och se till att du har valt vilken typ av musik du söker efter, till exempel låt eller album.

Vill du se till att ditt hem eller kontor aldrig är tyst? Du kan aktivera Crossfade-funktionen när du lyssnar på ett album, så att en Beyonce-låt kan smälta direkt in i nästa. För att göra detta, tryck på de tre punkterna till höger om sångens titel på skärmen Nu spelas> Växla / kryssa Crossfade på.

Vill du vakna till din favoritlåt, få din Playbar, Beam, Playbase eller Arc att starta när en match börjar så att du inte missar kick off, eller spela några låtar halvvägs hela dagen för att stimulera ditt husdjur? Klicka på fliken Inställningar längst ned till höger i Sonos-appen> System> Larm> Lägg till larm> Ställ in tid, rum, musik, frekvens och volym> Spara.

Du kan välja hur länge du vill att alarmet ska spela upp och aktivera eller inaktivera Snooze Alerts i Alternativ. Det är också möjligt att skicka larminställningarna till andra Sonos-högtalare i andra rum genom att trycka på rummet och växla eller markera Inkludera grupperade rum. Olika larm kan ställas in för varje Sonos-högtalare i ditt hem.

Om du ställer in ett larm via röstkommando hittar du detta i Alexa- eller Google Assistant-appen snarare än Sonos-appen.

Om du gillar att somna till musik kan du få din Sonos-högtalare att spela en vaggvisa eller din version av en vaggvisa. Välj albumet, låten eller stationen du vill somna till och öppna skärmen Nu spelas, som är albumet med albumkonst och volymkontroll.

Efter detta trycker du på de tre punkterna> Välj vilotimer> Välj varaktighet. Du får alternativet 15 minuter, 30 minuter, 45 minuter, 1 timme eller 2 timmar.

Sonos Radio är gratis på Sonos (om du inte väljer HD-versionen), men det är inte bara användbart för att lyssna på din favoritradiostation. Du kan t.ex. använda den för att ersätta TV-kommentatorerna med ditt favoritradiokommentarlag.

Tryck på fliken Bläddra längst ner i appen> Sonos Radio> Välj kategori eller sök efter den station du vill ha. Var inte rädd för att prova nya stationer, det är trots allt gratis.

Om du har en Playbar, Arc, Beam eller Playbase, finns det en funktion som heter Speech Enhancement som kommer att öka ljudet av röster, så att du kommer att höra kommentatorer eller skådespelare och skådespelerskor i filmer.

Tryck på fliken Rum> Tryck på rummet med din Sonos-hemmabiohögtalare i> Tryck på fyrkantig talikon och gör den vit för att aktivera Talförbättring.

Det här är en annan för er med en PlayBar, Arc, Beam eller Playbase. Om du aktiverar nattljudet förbättras tysta ljud och dämpar högre ljud så att du inte har grannar som knackar på din dörr och ber dig att sänka volymen.

Tryck på fliken Rum> Tryck på rummet med din Sonos-hemmabiohögtalare i> Tryck på måneikonen och slå den vita för att slå på Night Sound.

Vill du höra fotbollskommentaren från badrummet eller har MTV spelat i hela ditt hus? Om du har en Playbar, Beam, Arc eller Playbase, gruppera den med de andra Sonos-högtalarna i ditt hem där du vill höra vad som spelas på din TV.

Öppna fliken Rum längst ned i appen> Tryck på Grupp i rummet där din Playbar, Arc, Beam eller Playbase är> Markera de högtalare du vill koppla upp till den.

Älskar dina vänner men hatar deras musiksmak? Inga problem, bara spela din egen bra musik genom deras Sonos-högtalare. Du måste gå in på deras Wi-Fi, men när du är på, öppna Sonos-appen och lägg till de låtar du älskar i deras kö.

Vi säger historia vid sänggåendet, men det kan vara vilket som helst inspelat meddelande från familj, vänner eller nära och kära som du vill fylla ditt hem med. Be inspelaren att skicka dig MP3-filen, synkronisera den med ditt musikbibliotek så kan du spela den med funktionen På den här iPhone / Device-funktionen.

Om du vill veta hur ofta du lyssnar på Taylor Swift eller Fleetwood Mac kan du registrera dig på Last.fm online. Logga in på Last.fm i Sonos-appen så visar den dina lyssningsvanor.

Om du vill testa de senaste funktionerna innan de lanseras ordentligt kan du registrera dig för Beta-programmet för att testa pre-release-programvara. För att gå med, gå till de tre punkterna längst ned till höger i appen> Inställningar> Avancerade inställningar> Betaprogram> Gå med i Betaprogram.