(Pocket-lint) - Panasonic har meddelat SC-GN01 Wearable Immersive Gaming Speaker System som en del av Gamescom 2021 .

Designad i samarbete med Square Enix och Final Fantasy XIV Online, det ser ut som en platt flygplankudde som du lägger runt axlarna när du spelar.

Det ger personligt surroundljud för dem som inte vill ha ett headset i timmar i sträck eller inte har ett lämpligt hemmabiosystem.

Precis som Panasonic SoundSlayer Soundbar , också designad med Final Fantasy-teamet, kommer SC-GN01 med tre olika ljudlägen: rollspel, FPS och röst.

Den har också en brus- och ekodämpande mikrofon för chatt i spelet. Detta eliminerar till och med ljudet från de inbyggda högtalarna, så chattkvaliteten är tydlig i båda ändar.

Det finns fyra full-range högtalare inbyggda i enheten som ger upp till 4W total effekt. En signalprocessor finns också ombord som upp eller ner blandar spår till fyra kanaler där så är lämpligt.

Systemet kan anslutas till PS4, PS5, PC och Nintendo Switch (i TV -läge) via USB A. En 3,5 mm ljudkabel ingår också för anslutning till samma konsoler och datorer, till exempel via en spelkontroll, plus Xbox -serien X/S och Xbox One.

Panasonic SC-GN01 Wearable Immersive Gaming Speaker System kommer att prissättas till £ 159,99 och är exklusivt tillgängligt via Amazon när det kommer i slutet av september.