(Pocket-lint) - Marknaden för stora, utomhusklara högtalare verkar expandera, och LG vill gå in på den åtgärden. Det har just debuterat en ny högtalare, Xboom 360, som inte ser ut som mycket annat på marknaden just nu.

Det är ganska stort, för en sak, men har också en lyktliknande konisk design som kommer till ett huvud med ett bärhandtag på toppen, men också förpackningar i en ihålig sektion med ett litet ljus för atmosfär. Det ljuset har flera lägen som du kan växla mellan för att ändra stämningen.

Högtalaren i sig är riktad i alla riktningar och ansluts via Bluetooth, så det här är inte en smart hybridhögtalare som du kan ta utomhus, som Sonos Move. LG säger att det har lyckats ordna högtalarens diskanthögtalare och bashögtalare i en reflektorstruktur för minimal distorsion, och det borde kunna nå ganska skrämmande volymer om så önskas.

Som bärbar högtalare har den en batterilivslängd på 10 timmar på en laddning och kan plockas upp i olika färger tack vare dess tygöverdrag, så att du kan välja mellan beige, vinrött, svart och grönt.

Vad LG inte säger i detta skede är hur utomhussäker högtalaren faktiskt är, även om den i hög grad positionerar Xboom 360 som kapabel att driva ett utomhusevenemang - om dessa evenemang kommer att behöva hållas i fint väder kan vara något vi ta reda på i tid.