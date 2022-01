Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - JBL är på CES 2022 i Las Vegas och presenterar ett komplett utbud av nya produkter, inklusive trådlösa hörsnäckor och Bluetooth-högtalare .

Här är en kort översikt över vad det Samsung-ägda Harman-dotterbolaget hittills har förhandsvisat på den årliga mässan.

Pris: $500

$500 Releasedatum: Sommaren 2022

Denna tredje generationens Boombox-högtalare ger "djupare bas, intensiv klarhet och kraftfullare ljud" än de tidigare högtalarna, tack vare dess nya trevägshögtalarsystem som består av en subwoofer, två mellanregisterelement och två diskanthögtalare. Den har 24-timmars batteritid, USB-laddningsport, stöd för Bluetooth 5.3 och IP67 vattentätning och dammskydd, och den kan paras ihop med en annan Boombox 3 för stereoljud.

Pris: $250

$250 Releasedatum: Sommaren 2022

JBL sa att Pulse 5 är "konstruerad med en större passiv radiator och akustisk volym för djupare bas, såväl som en bas som fokuserar på att leverera mellanlågfrekvent ljud och en extra diskant för autentiskt och renare ljud". Den har en 12-timmars batteritid, ljusare LED-belysningssystem som synkroniserar med din musik, stöd för Bluetooth 5.3 och IP67 vattentäthet och dammskydd, och den kan paras ihop med en annan Pulse 5 för stereoljud.

Pris: $400

$400 Releasedatum: mars 2022

Det finns faktiskt två PartyBox Encore-modeller.

En mindre högtalare i PartyBox-serien, Encore inkluderar två trådlösa mikrofoner, men du kan få en $100 billigare modell som slänger mikrofonerna. Båda versionerna har en 6-timmars batteritid, 100-watts uteffekt, JBL:s PartyBox-belysning som synkroniserar med din musik och IP67-stänkskydd.

Pris: $80

$80 Releasedatum: juni 2022

Det finns faktiskt två Wind 3-modeller: The Wind 3 ($80) och Wind 3S ($70). Båda är vattentäta högtalare för cyklar och skotrar.

De är Bluetooth-aktiverade och har en microSD-kortplats för uppspelning av ljudfiler. Wind 3 är dyrare eftersom den har en FM-radio och LED-display. Förutom det kommer de med ett styrefäste, 5 timmars speltid och IP67 vattentäthet och dammskydd.

Pris: $180

$180 Releasedatum: våren 2022

Live Pro 2 anses vara AirPods Pro 2-konkurrenter och erbjuder 10 timmars batteritid (plus 30 från laddningsfodralet), sex mikrofoner med brus- och vindisoleringsteknik, stöd för Google Fast Pair och handsfree röststyrning med Amazon Alexa och Google Assistant och en IPX5-klassificering.

Pris: $150

$150 Releasedatum: våren 2022

JBL Live Free 2 är aktiva brusreducerande öronsnäckor med JBL:s sexmikrofonteknologi. Batteritiden är beräknad till 7 timmar (plus 30 från laddningsfodralet). Andra funktioner inkluderar stöd för Google Fast Pair, Amazon Alexa och Google Assistant, och en IPX5-svettsäker klassificering.

Pris: $150

$150 Releasedatum: våren 2022

Dessa fitnessfokuserade öronsnäckor erbjuder sportfenor, aktiv brusreducering och JBL:s sexmikrofonteknologi med brus- och vindisolering. De är helt vattentäta och har upp till 8 timmars batteritid (plus 16 från laddningsfodralet). Återigen stöder dessa Alexa och Google Assistant.

Pris: $250

$250 Releasedatum: våren 2022

JBL har introducerat tre nya over-the-ear-spelhörlurar: Quantum 610 ($150), Quantum 810 ($200) och Quantum 910 ($250).

Den senare modellen är JBL:s flaggskeppsspelhörlurar med integrerad head-tracking, högupplösta certifierade 50 mm-drivrutiner, aktiv brusreducering, dubbla trådlösa lösningar (förlustfri 2.4G trådlöst och Bluetooth 5.2), 24-timmars batteritid och en spelchattljudratt utvecklad för Discord.

Slutligen har de läderomslagna öronkuddar med memory foam, och du kan anpassa deras EQ, RGB-färger och mer.

Pris: $150

$150 Releasedatum: våren 2022

Slutligen tillkännagav JBL också en uppsättning äkta trådlösa spelhörlurar som heter Quantum TWS. De har rumslig surroundlösning för uppslukande spel, adaptiv brusreducering med fyra strålformande mikrofoner, en Ambient Aware för att filtrera in omgivningsbrus, anslutning för två enheter via USB-C-dongel eller Bluetooth 5.2, en 24-timmars batteritid (plus 16 timmar med laddningsfodral), stöd för flera röstassistenter och en IPX5-klassificering.