Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins har återuppfunnit en av sina mycket älskade högtalare och tagit tillbaka den till marknaden efter sex års frånvaro.

Nya Bowers & Wilkins Zeppelin liknar tidigare modeller, med en ikonisk oval form, men har nya stereohögtalardrivrutiner och stöd för streamingtjänster.

Även om dess föregångare kallades " Zeppelin Wireless ", är detta faktiskt den första utan extra ljudingångar alls.

Istället stöder den både AirPlay 2 för iPhone- och iPad -användare och aptX Adaptive Bluetooth för Android -enhetens ägare. Dessutom är det Spotify Connect-aktiverat, så det kommer att strömma Spotify-spår via appen och kan spela upp till 24-bitars högupplöst musikuppspelning via andra tjänster, som Deezer, Tidal och Qobuz (via Bowers & Wilkins Music app).

Det finns Alexa-stöd inbyggt tillsammans med mikrofoner med fjärrfält, så att du kan använda röstassistenten utan att behöva en separat Echo-enhet i närheten.

Pocket-lint fick också veta att det kommer att få flerrumsfunktioner vid ett senare tillfälle (år 2022). Detta gör det möjligt för ägarna att ansluta det till märkets Formation-serie med högtalare.

Inuti skåpet finns två 25 mm dubbla diskanthögtalare, två 90 mm FST mellanregisterdrivrutiner och en enda 150 mm subwoofer. De hanterar höga, mellan respektive låga frekvenser. Den totala uteffekten påstås vara 240W.

Nya Bowers & Wilkins Zeppelin är tillgänglig i USA nu, med en brittisk release från 14 oktober 2021.

Det finns två färger - midnattgrått och pärlgrått. Dess pris är £ 699 / $ 799 / € 799.