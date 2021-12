BBC Sounds kommer till Sonos

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sonos-användare kan nu lyssna på BBC Sounds-innehåll på sina högtalare.

BBC har arbetat med varumärket för att lägga till sin podcast- och radioströmningstjänst till Sonos S2-appen i förhandsvisning.

Du behöver bara gå till appen på mobilen, navigera till "Lägg till en tjänst" i inställningsmenyn, sedan bör du hitta BBC Sounds bland de flera tillgängliga tjänsterna.

Klicka på den och länka ditt Sonos- konto till ditt BBC-konto.

Streaming av BBC-innehåll är gratis och det inkluderar liveströmmar av alla företagets radiokanaler. Dessutom finns musikpaket, som julhits och andra spellistor skapade av programledare och gäster.

Ett stort urval av podcaster finns också tillgängliga, inklusive That Peter Crouch Podcast, Grounded with Louis Theroux, och program baserade på BBC-program, som Match of the Day.

"Vi vill att BBC Sounds ska vara tillgängliga var och när folk vill lyssna, och det här är ett annat sätt att se till att människor kan njuta av vårt ljud hur de än väljer. Från fasta favoriter till nya upptäckter, vi ger våra lyssnare ännu enklare tillgång till vårt briljanta urval av radio, musikmixar och poddsändningar," sa controllern för BBC Sounds, Jonathan Wall.