Amazon Echo Show tips och tricks: Master Alexa på en pekskärm

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du precis har köpt en Echo Show och vill veta hur du får ut det mesta av den, leta inte längre - här är våra bästa tips.

Det finns ett antal olika alternativ, från Echo Show 15, den största, ner till Echo Show 5, den minsta.

Detta kan vara uppenbart, men vi måste börja någonstans: för att komma igång med Echo Show, placera den på en central plats, oavsett om det är din köksbänk, ditt vardagsrum, ditt nattduksbord eller var som helst, anslut sedan den medföljande strömadaptern till den och sedan in i ett eluttag och följ anvisningarna på skärmen som visas för att välja ett språk, ansluta till ditt Wi-Fi och logga in på ditt Amazon-konto.

Du behöver den kostnadsfria Alexa-appen för att hantera din Echo Show och funktionsalternativ. För att ladda ner Alexa-appen, gå till appbutiken på din mobila enhet och sök efter "Alexa-appen" (eller så kan du använda länkarna nedan). Om du inte har en mobil enhet kan du gå till denna Amazon Alexa-webbplats från webbläsarna Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge eller Internet Explorer för att hantera din Echo Show.

Du kan navigera i Echo Show med både rösten och pekskärmen. Här är hur:

Gå till startskärmen: Säg "Alexa, gå hem." Du kan också svepa nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välja Hem. Detta fungerar också på Fire TV, av en slump.

Säg "Alexa, gå hem." Du kan också svepa nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välja Hem. Detta fungerar också på Fire TV, av en slump. Se tillgängliga inställningar: Säg "Alexa, gå till inställningar." Du kan också svepa nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välja Inställningar.

Säg "Alexa, gå till inställningar." Du kan också svepa nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välja Inställningar. Bläddra igenom en lista: Säg "Alexa, scrolla upp/ned." Du kan också svepa i olika riktningar på skärmen (vänster, höger, uppåt och nedåt).

Säg "Alexa, scrolla upp/ned." Du kan också svepa i olika riktningar på skärmen (vänster, höger, uppåt och nedåt). Mediauppspelning: Säg "Alexa, pausa" eller "nästa", "föregående", "gå tillbaka" och "spolning bakåt" eller "framåt [x timmar, minuter eller sekunder]".

Kanten på din Echo Shows skärm kommer att lysa upp olika färger som en visuell indikator. Så här betyder färgerna:

Blått: En blå stapel visas på skärmen för att indikera att Alexa behandlar din förfrågan.

En blå stapel visas på skärmen för att indikera att Alexa behandlar din förfrågan. Röd: En röd stapel visas när enhetens mikrofon är avstängd.

En röd stapel visas när enhetens mikrofon är avstängd. Orange: En orange stapel visas när din enhet har anslutningsproblem.

En orange stapel visas när din enhet har anslutningsproblem. Lila: En lila stapel visas när Stör ej är på.

När du vill kommunicera med din Echo-show, säg bara "Alexa" följt av ett kommando. Men du kan ändra detta "vakna ord" till Echo, Amazon eller Computer, om du föredrar det. Säg bara "Alexa, gå till inställningar" eller svep nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välj Inställningar. Tryck sedan på Enhetsalternativ > Wake Word > och välj det wake-ord du vill använda istället. Eller så kan du göra detta i Alexa-appen.

Färdigheter är röstaktiverade funktioner som förbättrar din Alexa-enhets funktionalitet. Dessa kan vara inbyggda eller erbjudas av tredjepartsutvecklare. Att aktivera Alexa-färdigheter på Alexa-enheter brukar vara komplicerat, men Amazon har nyligen effektiviserat denna process. Allt du behöver göra är att säga "Alexa, aktivera färdigheten [namnet på färdigheten]." Gå till Alexa Skills-butiken på Amazons webbplats för att bläddra bland tillgängliga färdigheter.

För att se och hantera dina kunskaper måste du använda Alexa-appen. Gå till menyn och välj Skills & Games, välj sedan Dina färdigheter (överst).

Flödet på startskärmen på Echo Show har flera hemkort som roterar automatiskt. Men du kan uppdatera vilka kort som visas eller inte visas. Säg bara "Alexa, gå till inställningar" eller svep nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välj Inställningar. Därifrån väljer du Hem & Klocka, välj sedan Heminnehåll och växlar reglaget bredvid kortets namn. Enkelt.

Ja, du kan stänga av skärmen på din Echo Show. Detta är användbart om någon plötsligt går in i rummet och du inte vill att de ska se vad du tittade på eller gjorde. Säg bara "Alexa, stäng av skärmen." För att slå på skärmen igen, tryck på den eller använd enhetens väckningsord (som som standard är "Alexa"). Du kan också stänga av din Echo Show helt genom att trycka på mute-knappen i några sekunder.

Echo Shows skärm dämpas automatiskt och återgår till enbart klockvisning när du inte har rört den på ett tag (såvida du inte tittar på något, till exempel en trailer på YouTube eller film från Prime Video). Men du kan också tvinga skärmen att dämpas när som helst. Det finns en manuell dimmer på programmets huvudmeny; svep bara nedåt från toppen av skärmen och tryck på Ljusstyrka för att komma åt den. Eller så kan du låta den vara på autoljusstyrka.

Du kan be din Echo Show att skapa en Sticky Note för att påminna dig om saker. Säg bara "Alexa, new Sticky" så kan du diktera en ny anteckning. Du måste spara den, men dessa anteckningar synkroniseras över dina Echo Show-enheter, så att du kan se anteckningar på andra ställen. Mindre Echo Show-enheter visar dem inte hela tiden, men Echo Show 15 tillåter en Sticky Note som en widget så att den alltid är synlig på skärmen.

Alexa kan identifiera personer med röstprofiler, så att olika användare kan få relevant information för dem inom ett hushåll. Du kan ta reda på allt om hur du ställer in Alexa Voice-profiler här . På Echo Show 15 kan du också använda Visual ID, så att Show 15 kan känna igen dig kan visa dig information som är relevant för dig. Du kommer att guidas genom att ställa in den när du ställer in din Echo Show 15.

Med Alexa meddelanden och samtal kan du ringa ett videosamtal till vilken Echo Show-ägare som helst (och ta emot ett också); allt du behöver göra är att säga "Alexa, ring [kontaktens namn]." Kontakten måste dock listas under kontaktskärmen i Alexa-appen. Gå hit för att lära dig mer om hur du ställer in den här funktionen. Om du vill byta videoaspekt, säg "Video [av / på]" eller tryck på på/av-knappen på skärmen.

Genom att stänga av videon har du i princip bara ett röstsamtal med den andra Echo-användaren. Nu, när du får ett video-/röstsamtal, kommer din Echo Show att ljuda ett larm och lysa grönt. Du kan svara på eller ignorera alla samtal genom att säga "Svara" eller "Ignorera" eller genom att trycka på ignoreringsknappen från Alexa-appen. För att avsluta samtalet säger du bara "Lägg på." Du kan också trycka på slutknappen från Alexa-appen.

Du kan också använda Skype på Echo Show också. I Alexa-appen, gå till Inställningar > Kommunikation > Skype för att länka dina konton. Logga sedan in med samma Microsoft-konto som du använder på Skype.

Du kan använda ditt Echo (eller andra Echo-enheter) för att ringa mobila nätverkssamtal med kompatibla nätverk. Som ovan, gå till Kommunikation och du kommer att se inloggningsalternativen. Detta låter dig ringa samtal med hjälp av partnertjänster, som AT&T, Verizon, EE eller Vodafone.

Drop In låter dig omedelbart ansluta till andra Echo Show-användare. Du kan aktivera Drop In via Alexa-appen och ge personer tillstånd från din adressbok. (Gå till Amazons hjälpsida för mer information om att bevilja tillstånd.) För att komma in, säg "Drop In på [kontaktnamn]" eller, från konversationsskärmen i Alexa-appen, välj Drop In-fältet och välj sedan kontakten du vill Drop In på.

När någon faller in på dig kommer ljusfältet på din Echo Show att blinka grönt. Personen kommer att kunna ansluta automatiskt och kan höra allt inom räckhåll för din enhet. Under tiden kommer du att se en frostat glasvideo som övergår till klar video kort efter anslutning. Syftet med detta är att ge dig tid att förbereda dig för samtalet så att du inte blir överraskad.

Använd Echo Shows Stör ej-funktion för att blockera Alexa från att varna dig om inkommande samtal och meddelanden. För att aktivera Stör ej, säg "Alexa, stör mig inte." För att stänga av funktionen, säg "Stäng av Stör ej", eller så kan du trycka på Stör ej-knappen på din Echo Shows skärm. Du kan också schemalägga Stör ej för en viss tid via Alexa-appen (under inställningar) .

Du kan omedelbart få hjälp med din Echo Show genom att svepa in från höger sida, där du kommer att kunna komma åt en rad kort.

Echo Show är idealisk för att hantera ditt smarta hem. Om du inte vill använda rösten sveper du nedåt från toppen och trycker på Smart Home. Detta öppnar instrumentpanelen för ditt smarta hem och visar senaste enheter, grupper och rum. Här kan du trycka för att växla på eller av, eller trycka igenom för att göra andra ändringar.

Om du har ett smart hem kan rutiner vara riktigt användbara så att du kan ansluta en rad enheter och hantera dem. Svep nedåt från toppen och tryck på Rutiner. Du kan sedan se en lista med rutiner och du kan stänga av dem om du inte vill att de ska vara aktiva. För att ställa in rutiner måste du använda Alexa-appen.

Du kan titta på filmer eller TV-program på Echo Show - och inte bara från Amazon Prime Video (ingår i ditt betalda Prime-medlemskap), såväl som programmering från dina aktiva Amazon Channels-prenumerationer (som Showtime, HBO och Starz), utan även Netflix .

Be bara Alexa att visa dig filmer eller TV-program efter titel, genre och mer. När din video har börjat spelas kan du använda din röst för att styra videouppspelningen.

Vill du direkt se en ny filmtrailer? Säg bara "Alexa, visa mig trailern för filmen [filmtitel]", och om trailern är tillgänglig börjar den spelas omedelbart.

Din Echo Show är Bluetooth-aktiverad så att du kan strömma populära tjänster, oavsett om det är iTunes eller Google Play Musik, från en mobil enhet. Säg bara "Alexa, para ihop min telefon." Öppna sedan inställningsmenyn för Bluetooth på din mobila enhet och välj din Echo Show. Alexa kommer att berätta om anslutningen är framgångsrik. Om det är det kommer du att vara fri att strömma ljud från din mobila enhet till Echo Show.

Du kan använda den här funktionen för att spela musik på flera Alexa-aktiverade enheter i ditt hem (inklusive Echo Show) samtidigt. Du kan gå hit för att lära dig hur du ställer in musik i flera rum. Men i ett nötskal, följ bara dessa steg:

Välj Enheter i Alexa-appen. Tryck på +-ikonen uppe till höger. Välj Kombinera högtalare. Tryck på Multi-room Music. Välj de Echo-enheter du vill ha i gruppen. Tryck på Nästa. Alexa-appen kommer att bekräfta att den skapade din grupp. När det är aktiverat, säg: "Spela [låt eller artist] [Echo-enheters gruppnamn]".

Du kan ändra ljudutgången från din Echo Show, inklusive att öka bas, mellan eller diskant. Säg bara "Alexa skruva upp basen".

Echo Show har en VoiceView-skärmläsare som läser upp föremål som du trycker på på skärmen. Enligt Amazon, när det är aktiverat, kan du använda gester för att navigera och interagera med din Echo Show, och VoiceView kommer att beskriva de åtgärder du gör på skärmen. Detta är en tillgänglighetsfunktion som personer med funktionshinder kan ha nytta av. Gå hit för mer information om hur du konfigurerar och hanterar det.

Detta är en annan tillgänglighetsfunktion. När den är aktiverad låter skärmförstoraren dig förstora objekt på skärmen för att förbättra läsbarheten. För att slå på skärmförstoraren, säg "Alexa, gå till inställningar" eller svep nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välj Inställningar. Därifrån väljer du Tillgänglighet och trycker på Skärmförstoring. Gå hit för fler tips om hur du använder funktionen korrekt.

På din Echo Show kan du aktivera Closed Captioning för videor och filmtrailers som stöds. För att aktivera textning, säg "Alexa, gå till inställningar" eller svep nedåt från toppen av skärmen och välj Inställningar. Därifrån väljer du Tillgänglighet och trycker på Closed Captioning. Gå hit för mer information om hur du ändrar dina inställningar för dold textning, till exempel hur de ser ut.

Show and Tell är en Alexa-funktion designad för att hjälpa blinda och synskadade. Den använder Echo Shows kamera för att identifiera vanliga matvaror i hushållet.

Du kan bara säga till din Echo Show "Alexa, vad håller jag på?" eller "Alexa, vad har jag i handen?" att börja. Hela idén är att det kommer att hjälpa till att identifiera föremål som är svåra att urskilja genom beröring, till exempel konserver eller förpackade livsmedel. Funktionen är en del av Alexa Accessibility Hub .

Om du har problem med din Echo Show, starta om den för att se om det löser problemen - hej, man vet aldrig. Koppla bara ur strömadaptern från enhetens baksida eller från vägguttaget och anslut sedan strömadaptern igen. Du kan också återställa den till fabriksinställningarna. Säg "Alexa, gå till inställningar" eller svep nedåt från toppen av Echo Show-skärmen och välj Inställningar.

Därifrån väljer du Enhetsalternativ och trycker på Återställ till fabriksinställningar. Tänk på att detta kommer att radera all din personliga information och radera alla dina inställningar på Echo Show. Och när enheten återställs börjar den installationsprocessen, som vi beskrev ovan.