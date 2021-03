Vinylförsäljning för att köra CD-skivor för första gången sedan 80-talet

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vinylskivans återuppkomst fortsätter snabbt med försäljningsintäkter för LP-skivor som förväntas komma över CD-skivor de närmaste månaderna.

CD-försäljningen har minskat under det senaste decenniet, inte minst på grund av ökningen av streamingtjänster, inklusive de som erbjuder strömmar av CD-kvalitet. Under tiden har försäljningen av vinylskivor ökat betydligt under samma period.

Förra året tog den brittiska vinylskivindustrin in £ 86,5 miljoner - det största beloppet sedan 80-talet.

Vi rapporterade i december att 4,8 miljoner LP-skivor såldes bara i Storbritannien. Det stod för 18 procent av all albumförsäljning över olika format.

Studios gjorde 118 miljoner £ i CD-försäljning i landet 2020, men en graf publicerad av The Guardian visar att de inte kommer någonstans nära det 2021.

Insamling av vinylskivor bland yngre konsumenter har varit en viktig faktor i dess ökade popularitet. Och de flesta moderna albumutgåvorna är nu tillgängliga på vinyl från dag ett också.

Återutgivningar av klassiskt på tjockare, mer hållbar vinyl har dock stått för majoriteten av försäljningen - med Rykten av Fleetwood Mac på topp 1 för 2020 och Oasis (Whats the Story) Morning Glory? kommer in på en mycket rimlig sekund.

Skriva av Rik Henderson.