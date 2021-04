Lego introducerar Luigi Starter Course till sitt Nintendo Super Mario-sortiment

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Lego har meddelat att det nu finns en Luigi-version av Nintendo Super Mario Starter Course-uppsättningen. Tidigare var startkursen endast tillgänglig med en Mario-karaktär.

Starter Course-uppsättningarna på $ 60 / £ 50 är i huvudsak huvuddelen av Lego Super Mario-serien som du kan lägga till andra uppsättningar som till exempel expansionsuppsättningar, Power-Up-paket och karaktärspaket.

71387 Adventures with Luigi Starter Course är också helt kompatibel med Mario Starter Course, så du kan enkelt bara lägga till den.

Tanken bakom hela sortimentet är att du kan skapa dina egna utmaningar tack vare oändliga sätt att kombinera uppsättningarna. Huvudpersonerna är interaktiva, så Luigi har också samma färgsensor och LCD-skärm för att reagera på rörelse. Det finns också en högtalare för att spela ljudeffekter och musik från den ikoniska Nintendo-serien.

Den nya Luigi Starter Course innehåller flera brunfärgade tegelstenar som betyder Tower-biomet som kommer att utlösa ett nytt ljud från Lego Luigi och en? Blockera med extra belöningar.

Den nya startkursen för Luigi kommer att finnas tillgänglig från och med den 1 augusti, ett år efter lanseringen av originaluppsättningarna. När det gäller ålder klassificeras intervallet 6+.

Du kan kolla in vår guide till alla andra Lego Super Mario-uppsättningar här .

Skriva av Dan Grabham.