Så här ställer du in en Amazon Echo för ett barn

(Pocket-lint) - Amazons Alexa har fått ett stort genomslag i våra hem, och barnen har från början tyckt att det är enkelt - och roligt - att samarbeta med Amazons digitala assistent.

Echo Dot är så prisvärd att det är ett enkelt alternativ för att göra en Echo tillgänglig för dina barn - kanske i ett sovrum eller i ett lekrum beroende på deras ålder.

Men det finns några saker du bör tänka på och några ändringar du bör göra - och det finns en skillnad mellan USA och andra regioner där andra enheter finns tillgängliga.

Bör du skaffa en Echo Dot Kids?

Amazon erbjuder en versionsspecifik barnversion av Echo Dot. Denna har inte bara en tvåårig garanti utan erbjuder även en ettårig prenumeration på Amazon Kids+, Amazons prenumerationstjänst för barn, som ger tillgång till barnspecifikt innehåll.

Även om du inte köper den versionen av Echo Dot kan du aktivera Amazon Kids för den enskilda enheten och hantera din Echo Dot via föräldrarnas instrumentpanel online - vilket gör kontrollen mycket enklare. Du hittar Amazons instrumentpanel för föräldrar här.

Behåll den på ditt konto

Oavsett om du har en prenumeration på Amazon Kids+ eller inte är det viktigt att du har alla dina enheter, även de som används av dina barn, på ditt Amazon-konto. Det innebär att alla styrs via en Alexa-app och att alla fungerar tillsammans - och en av fördelarna med att ha flera Echo-enheter är att du till exempel kan använda meddelanden för att kalla barnen till måltider, oavsett var de befinner sig i huset.

Aktivera Amazon Kids

Det finns alternativ för att aktivera kontroller i hela Amazon-kontot som gör dina Echo-enheter mer barnvänliga, men det finns också möjlighet att aktivera Amazon Kids på en specifik enhet. Detta innebär att Echo har de flesta av dessa åtgärder aktiverade - det är i princip en snabb väg in i föräldrakontrollen för en enhet.

Detta är särskilt användbart om du placerar en Echo i ett barnrum och du hittar alternativet i enhetsinställningarna i Alexa-appen. Gå till enheter > Echo & Alexa och tryck sedan på barnets Echo. Tryck sedan på inställningsmenyn i det övre högra hörnet och bläddra sedan ner till Amazon Kids. När det är aktiverat är det i princip en snabb väg in till föräldrainstrumentpanelen, så att du kan kontrollera inställningarna för den enheten.

Nedan förklarar vi hur du kan aktivera dessa inställningar manuellt.

Byt namn på din Echo-enhet

När du har konfigurerat Echo-enheten är det enkelt att byta namn på den. Gå bara till Alexa-appen och in på inställningssidan för den enskilda enheten. (Tryck på enheter > Echo & Alexa och sedan på den enhet du vill ändra > Inställningar.)

Här hittar du det översta alternativet för att byta namn på den enskilda enheten. Detta är värt att göra av flera skäl. För det första ger det barnet äganderätt till enheten, så i stället för att det är "Chris tredje Echo Dot" kommer den att ha deras namn.

Detta är faktiskt till din fördel, eftersom du enkelt kan se vilken enhet som finns på listan - och om du har många Echo-enheter i huset är detta viktigt för att du snabbt ska kunna se vad den gör. Alternativt kan du kalla det för "lekrum" eller något annat, beroende på din inställning.

Aktivera Explicit Filter

Syftet med "explicit-filtret" är att förhindra att låtar med explicita texter spelas upp. Du kan inte tillämpa det på enskilda enheter, men om du har barn i huset är det klokt att tillämpa filtret på alla enheter för att undvika att Ariana Grande ibland får en F-bomb under din femårings fest.

Öppna menyn i Alexa-appen och gå till Inställningar > Musik och poddar. Här hittar du musikkontrollerna och högst upp finns profanitetsfiltret. Tryck igenom och aktivera det.

Observera att detta endast gäller för de tjänster som stöder det - Spotify, Amazon Music och Apple Music - även om det inte alltid kommer att fånga upp alla låtar på dessa tjänster, utan endast de som har markerats som explicit text. Ofta spelas radioversionen, men det är fortfarande möjligt att explicita låtar smiter igenom.

Det finns också möjlighet att avaktivera det explicita filtret med röst (om du plötsligt skulle behöva svordomar?) - men det är bäst att låta bli detta - annars kan det bara avaktiveras.

En sak att notera är att tjänster som TuneIn inte har stöd för explicit textfiltrering (eftersom det är radio) - så om du lyssnar på en direktsändning eller efter vattendelaren finns det en stor möjlighet att någon entusiastisk artist eller presentatör kommer att smita in med något färgstarkt språk.

Stäng av röstköp

Det här är en av de saker du bör göra så snart du får en Echo, eftersom alla som kan prata med din Echo kan köpa saker från ditt Amazon-konto. Om du har barn vill du definitivt inte att de ska köpa en massa saker utan att du vet om det.

Även detta är en allmän inställning för Alexa-kontot, så öppna Alexa-appen och öppna menyn. Gå sedan till Inställningar > Kontoinställningar > Röstköp.

Det är ett växlingsalternativ och du kan välja att ha PIN-skydd, men det är säkrare att bara stänga av det - det bästa sättet att surfa och köpa från Amazon är trots allt att använda appen.

Granska din rösthistorik på Alexa

Okej, den här är lite mer skrämmande. När Alexa registrerar röstinteraktioner kan du granska dem. Det innebär att du om du vill kan övervaka vad Alexa kan ha fått för frågor. Om du är orolig för att dina barns fest har utvecklats till något olämpligt - där Alexa var inblandad - har du röstinspelningar som du kan granska.

Du kan göra detta från Alexa-appen, men det är enklare på den större skärmen i webbläsaren på amazon.co.uk/mycd eller amazon.com/mycd och klicka sedan på Sekretessinställningar och sedan Alexa Privacy. Här kan du sortera efter anpassade datumintervall.

Bestäm vilken kommunikation du vill ha

Kommunikationen omfattar meddelanden, Alexa Calling och meddelanden samt Drop In. Meddelanden är faktiskt användbara i ett familjehem eftersom du kan säga "Alexa broadcast 'det är dags för middag'" och meddelandet meddelas på alla enheter.

Men du kanske inte vill att dina barn ska kunna använda Drop In-funktionen där de automatiskt kan starta en tvåvägskonversation med kontakter. I Alexa-appen kan du inaktivera Drop In för varje enhet - och du kan inaktivera den för dig själv också, så att du aldrig kan acceptera Drop In, vilket innebär att andra inte kan Drop In på dig. Inställningarna finns i Kommunicera > Kontakter > Mina kommunikationsinställningar. Här kan du stänga av Drop In för dig själv.

Om du vill inaktivera tjänsten på en viss enhet, till exempel en Echo i ett barns rum, går du till enheten i Alexa-appen och anger Communications i enhetsinställningarna. Här kan du styra Meddelanden och Drop In.

Du kan också fundera på hur det är med kontakter i allmänhet. Alexa-appen på din telefon ber om tillgång till dina kontakter så att den kan ringa eller skicka meddelanden från din Echo-enhet. Om du inte använder Alexa Calling kan du återkalla denna behörighet och Amazon har då inte tillgång till dina kontakter - vilket innebär att dina barn inte kan ringa personer i din kontaktlista av misstag.

Använd inte störa

Amazon erbjuder en funktion för att inte störa, där du kan se till att inget ljud kommer att höras på enheten. Det finns också möjlighet att schemalägga den, så om du har en Echo i ett barns rum kan du se till att de inte blir störda under vissa tider. Detta gäller dock egentligen bara på natten - du kan inte schemalägga DND under t.ex. tupplurar.

Gå in i enhetsinställningarna för den enskilda Echon och välj den tidsperiod du vill att den ska vara aktiverad.

Fortsätt att vara ansvarig

För många kommer gåvan av en Echo-enhet att leda till många timmars underhållning. Den ger tillgång till massor av musik, svar på frågor och viss smart hemkontroll - men som förälder måste du fortfarande ha kontroll. I avsaknad av en fullständig låsning av barnläget är du som förälder fortfarande ansvarig för vad dina barn gör när de använder Alexa.

Med hjälp av tipsen för barn med Alexa ovan kan du kontrollera vissa aspekter av användningen, men barnen kommer att utforska och som med alla internetanslutna enheter måste det finnas en viss nivå av föräldragränser för att se till att de uppför sig ordentligt.

Ibland kan du behöva dra ur kontakten eller ställa in routern så att den blockerar enheten vid vissa tidpunkter om saker och ting spårar ur.

