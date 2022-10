Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - BYJU'S har sänkt priset på flera Osmo-spel och kit för tidig inlärning i samband med Amazons Prime Early Access Sale. Företaget erbjuder också bra erbjudanden på sina egna märkesvaror från Disney.

Osmo är ett inlärningssystem för små barn som kombinerar appar för surfplattor - som Amazon Fire Tablet och iPad - med tillbehör och fysiska föremål som kan användas för att interagera med det som visas på skärmen.

Allt du behöver göra är att tillhandahålla själva surfplattan, med olika kit utformade för olika enheter. Startkit innehåller en reflektorenhet som placeras över surfplattans kamera, som sedan ser föremålen på ett bord framför.

Det finns upp till 40 procent rabatt på Osmo-produkter i USA, medan de likadant utformade BYJU'S Learning featuring Disney-kitarna har upp till 30 procent rabatt.

Här är några av våra höjdpunkter i utförsäljningen.

Osmo Little Genius startpaket för Fire Tablet - spara 40 % Little Genius Starter Kit är för åldrarna 3 till 5 år och innehåller Early Math Adventure Kit. Det finns också för iPad med samma stora rabatt. Normalt 119 dollar, nu bara 71,40 dollar. Visa erbjudande

Osmo Coding Starter Kit för iPad - spara 30 % Ge dina barn en chans till självständig kodning med det här paketet som lär ut grunderna - med betoning på "kul". Det finns även tillgängligt för Fire Tablet. Normalt 99,99 dollar, nu bara 59,99 dollar. Visa erbjudande

Det finns många andra Osmo- och BYJU'S-erbjudanden under Prime Early Access Sale. Du kan kolla in dem via Osmo-hubben på Amazon i USA fram till slutet av leken den 12 oktober 2022.

Skriva av Rik Henderson.