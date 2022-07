Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Vi hörde först rykten om DJI:s FPV-drönare med kanal i form av en cinewhoop i maj i år, men nu verkar det som om vi närmar oss lanseringen.

Den kallas DJI Avata och har just dykt upp i FCC-databasen, tillsammans med nya glasögon och en Air Unit.

FCC reglerar trådlösa produkter på den amerikanska marknaden och testar noggrant nya produkter för att garantera deras säkerhet.

När en produkt dyker upp i databasen kan man vara ganska säker på att en lansering är nära förestående, så vi är mycket spända på att se vad som kommer härnäst för DJI.

En ny detalj som har avslöjats är batterikapaciteten för Avata, som enligt etiketter på FCC-databasen kommer att vara 2 420 mAh.

Detta är större än det nuvarande DJI FPV-batteriet, som ger 20 minuters flygtid med sitt 2 000 mAh-paket.

Vi är dock inte säkra på att detta kommer att innebära mer flygtid, eftersom de mindre propellrarna och den stora massan hos kanaldrivna drönare vanligtvis är lika med mindre effektivitet.

you see new, DJI really had plan at end of July pic.twitter.com/v89h7TZHAe-