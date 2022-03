Vad är Tesla Sentry Mode och hur fungerar det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Tesla erbjuder en funktion, kallad Sentry Mode , som är en stöldskyddsåtgärd installerad i alla dess fordon. Sentry Mode använder kameror och registrerar ständigt aktiviteter runt ett Tesla-fordon när en närhetslarm utlöses. Det är tänkt att ge skydd, eller åtminstone fungera som ett avskräckande medel för tjuvar som försöker stjäla Teslas tack vare blinkande ljus och höga ljud.

Här är allt du behöver veta om Sentry Mode, inklusive hur det fungerar, om din Tesla erbjuder det och hur du sätter på det i ditt fordon

Sentry Mode är en stöldskyddsfunktion som gör att ett Tesla-fordon kan övervaka misstänkta aktiviteter när det är parkerat och låst på angivna platser. När misstänkt rörelse upptäcks kommer fordonet att reagera. Till exempel, om ett betydande hot upptäcks, kommer kamerorna på din bil att börja spela in och larmsystemet aktiveras. Du kommer också att få en varning från din Tesla-app som meddelar dig om incidenten.

Här är Telsas beskrivning av Sentry Mode:

"Sentry Mode lägger till ett unikt lager av skydd till Tesla-fordon genom att kontinuerligt övervaka miljön runt en bil när den lämnas obevakad. När det är aktiverat går Sentry Mode in i ett "Standby"-läge, som många hemlarmsystem, som använder bilens externa kameror för att upptäcka potentiella hot. Om ett minimalt hot upptäcks, till exempel någon som lutar sig mot en bil, växlar Sentry Mode till ett "Alert"-läge och visar ett meddelande på pekskärmen som varnar om att dess kameror spelar in. Om ett allvarligare hot upptäcks, som att någon slår sönder ett fönster, växlar Sentry Mode till ett "larm"-läge, vilket aktiverar billarmet, ökar ljusstyrkan på mittdisplayen och spelar musik med maximal volym från bilens ljudsystem."

Vaktläge måste aktiveras varje gång en förare vill använda funktionen genom att gå till Kontroller > Säkerhet och säkerhet > Vaktläge. För att vara specifik måste din bilinställningsmeny tryckas, och därifrån måste dina säkerhetsinställningar öppnas. Efter det måste du växla Sentry Mode för att slå på det. Sentry Mode kan också aktiveras via röstkommando eller via Tesla-appens kontrollpanel.

För att Sentry Mode ska fungera måste Dog Mode vara inaktiverat och en Dashcam måste vara installerad och utrustad med en USB-enhet. (USB-enheten måste sättas i. För att installera din Dashcam, följ dessa steg. )

Sentry Mode måste aktiveras manuellt vid varje operation. Annars är Sentry Mode avstängt som standard. Funktionen aktiveras när bilen har parkerats.

Sentry Mode kommer med Model S, 3, X och Y.

Enligt uppgift tappar en Tesla 1 procent batteriladdning för varannan till var tredje timme som Sentry Mode aktiveras.

Dina kameror kommer ständigt att spela in, men bilderna kommer bara att sparas från några minuter före ett upplevt hot såväl som under ett hot. Enligt Tesla, såvida inte vid en Supercharger, kommer Sentry Mode att förbli aktivt tills ditt fordon är på eller under 20 procent batteri. Din Tesla-app kommer också att meddela dig om Sentry Mode är avstängt på grund av lågt batteri.

För mer information om Sentry Mode, se din instruktionsbok. Du kan också gå till den här Tesla-supportsidan och tillkännagivandeblogginlägget för detaljer.

Skriva av Maggie Tillman.