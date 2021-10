Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Elon Musks The Boring Company har fått godkännande från tjänstemän att bygga ett nätverk av fordonstunnlar under Las Vegas.

Systemet kallas Vegas Loop och tillåter passagerare att åka i Teslas för att komma till Sin Citys flygplats, hotellcasinon på remsan, fotbollsstadion och kongresscenter. Kom ihåg The Boring Company driver redan en förhandsversion av Vegas Loop under Las Vegas Convention Center. Den öppnade 2021 och består av två 0,8 mil tunnlar. Nu, med godkännande från Clark County-tjänstemän, kan The Boring Company komma igång med en stadsövergripande expansion.

Boring Companys förslag för Vegas Loop innehåller 29 mil tunnlar och 51 stationer som betjänar hela 57 000 passagerare i timmen.

Vegas Loop expanderar - 29 miles och 51 stationer!

Tack till Clark County -teamet för det fantastiska partnerskapet och till kommissionärerna för enhälligt godkännande. https://t.co/KrfF5SUsxq - The Boring Company (@boringcompany) 20 oktober 2021

Enligt Las Vegas Review-Journal kommer The Boring Company att få hotell och kasinon att betala för stationer på sina respektive företag. Var och en av dessa hållplatser måste också genomgå en tillståndsprocess. I slutändan är planen att inga skattebetalarnas dollar ska användas för att bygga Vegas Loop.

Allt som sagt, The Boring Companys vision för ett tunnelbaserat transportsystem har förändrats mycket under åren, och dess ansträngningar för att bygga ett nätverk av tunnlar i andra amerikanska städer - som Chicago och Los Angeles - har aldrig skett eller levt upp till företagets löften. Till exempel, i stället för baljor i tunnlar, har The Boring Company skalat tillbaka till bara "Teslas in Tunnels". Men så småningom är målet att låta Teslas köra själva.

The Boring Company tror att tunnlar kan sänka transportkostnaderna och lindra trafikstockningar i vilken stad som helst.

I Las Vegas förväntas det specifikt att en 5-mils resa från flygplatsen till kongresscentret tar cirka fem minuter och kostar $ 10, medan en 3,6 mils resa från kongresscentret till fotbollsstadion kan göras på bara 4 minuter och borde kosta cirka $ 6 per resenär.