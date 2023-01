Ring Car Cam är märkets efterlängtade instrumentpanelkamera

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Ring utökar sitt sortiment av säkerhetsprodukter till att även omfatta andra områden än hemmet, med tillkännagivandet av Ring Car Cam - den första instrumentbräda-kameran från det Amazon-ägda varumärket.

Enheten har två HD-kameror som är riktade framåt och bakåt. Precis som Ring Video Doorbells och andra produkter kan de börja spela in när rörelse upptäcks, för att hjälpa till att förhindra inbrott och stölder i bilar. Det finns även nattseende ombord, så de kan ge skydd dygnet runt.

Med stöd för Alexa kan du starta inspelningen under körning genom att bara säga "Alexa, spela in". Car Cam kommer då att fånga video i upp till 20 minuter och spara den lokalt på enheten. En funktion för trafikstopp skickar också automatiskt inspelningar till molnet om du prenumererar på Rings nya tjänst Protect Go.

Denna kostar 6 dollar per månad eller 60 dollar för ett helt år och inkluderar även video med livevisning, anslutning över LTE för kameran och möjlighet att ladda ner och dela videor.

Ring-appen för Android och iPhone används för att styra kameran och spårar även kamerans position via GPS.

Ring Car Cam finns att förbeställa nu för 199,99 dollar. Det priset kommer att ändras efter förbeställningsperioden (som slutar den 31 januari 2023) till 249,99 dollar.

Den säljs för närvarande endast för den amerikanska marknaden även om detta kan komma att ändras i framtiden.

Skriva av Rik Henderson.