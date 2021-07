Hur 2021 London Formula ePrix-krets utgör en unik utmaning för förare

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - I helgen återvänder Formel E till London efter fem år borta. EPrix kommer att äga rum runt Excel-utställningscentret i Londons hamnområden och kommer helt otroligt att gå in i och utanför centrum. Om du är i Storbritannien kan du se de två tävlingarna live på Channel 4 och All4 .

"Denna krets utgör särskilt en unik utmaning att vi uppenbarligen går in och sedan ut via en liten ramp", säger Nissan e.dams Formel E-förare Oliver Rowland under ett rundbord med Pocket-lint.

"En av de mest intressanta sakerna är den enorma utmaningen att sätta ihop allt. Det är ganska ojämnt [och] väldigt tätt, du vet att det finns många tekniska områden och som förare måste du ha förtroende för väggarna är inte långt borta och det finns några lite snabbare bitar av kretsen.

"Uppenbarligen är det inne och ute och den här helgen förväntar vi oss regn som skapar något som vi aldrig har upplevt tidigare. Vi kommer att vara i det våta spåret på utsidan och komma in för att torka asfalten, så det kommer att bli något ganska konstig."

"Spåret torkar och det blir mindre stående vatten när bilarna har gått igenom det, men tvärtom, för första gången kommer du att få ett spår som - speciellt i den sista sektorn och går över startlinjen - börjar bli blötare under hela kvalet. Det är en helt ny upplevelse, det vet vi inte riktigt. "

Som britt är detta ett hem ePrix för Rowland som ser fram emot utmaningen. "Uppenbarligen skulle det vara en dröm att vinna här, men jag tänker inte för mycket på det just nu för det finns många snabba killar i Formel E och du kan aldrig ta något för givet.

"Men jag ser verkligen fram emot det. Jag tycker att kretsen är ovanlig men väldigt intressant och jag tror inte att du hittar något liknande någon annanstans i världen. Så jag är redo för utmaningen och förhoppningsvis, vi kan ha en rolig helg framför en bra publik också. "

Kollegaföraren Sebastien Buemi säger att kvalificeringen kommer att vara oerhört viktig men att batterikraften går till kabeln. "Energibesparingen i loppet kommer att vara nära noll. Ändå visste FIA (motorsports styrande organ) att besluta att ta bort fyra kilowatt [från bilarna] istället för att börja med 52 kilowatt som vi normalt startar.

"Det är första gången i Formel E-historien att vi börjar med 48 kilowatt. Så det är helt annorlunda än vad vi normalt är vana vid.

"Vi vill vara effektiva eftersom det är det som gör dig snabb. Och det är också det som möjliggör omkörning men genom att inte behöva lyfta [av gasen]. Så kvalet kommer att bli ännu viktigare."

FIA har också gjort några nya ändringar i banan som lagen har haft att rulla med sent, som Buemi förklarar: "De har minskat antalet kurvor vilket innebär att de ökar medelhastigheten för bilarna runt banan, vilket uppenbarligen är gör att du sparar mer energi eftersom vi har 45 minuters plus ett varv.

"Ju snabbare det genomsnittliga varvet är desto mer besparing måste du göra. Så genom att ta bort hörnet finns det lite mer besparing för loppet. Och jag tror att det beror på feedbacken från lagen."

Formel E är Nissans längsta motorsportåtagande utanför Japan och har åtagit sig att vara en del av Formel E för nästa fas - Gen 3 - som kommer att se en ny bildesigndebut med högre effekt tillgänglig för förarna.

"Beslutet [att stanna] blev ganska naturligt för mig", säger Nissan-chef för Motosport Tommaso Volpe. "Vi gick in i Formel E för tre säsonger sedan för att visa vår höga expertis inom elektrifiering. Vi är ett av banbrytande varumärken inom elektrifiering ... så det är därför vi gick in i Formel E för att visa vår expertis med dessa tekniker.

"Men under tiden blev våra planer för elektrifiering ännu mer ambitiösa. Vi tillkännagav just att 2030 kommer all vår portfölj på nyckelmarknaderna att elektrifieras och 2050 kommer vi att vara helt koldioxidneutrala.

"Att vara med i Formel E kom som ett naturligt beslut att fortsätta visa världen över vårt engagemang för elektrifiering och hållbarhet i allmänhet och Formel E är en perfekt plattform."

Framtida elbilar: Kommande batteridrivna bilar som kommer att vara på väg inom de närmaste 5 åren Förbi Chris Hall · 23 Juli 2021

Volpe tillägger att racing i Formel E har distinkta utmaningar men att det är användbart för biltillverkare som utvecklar nästa generations elbilar.

"Det är oförutsägbart av många anledningar. Hur energihanteringen påverkar prestanda, det faktum att spåret [ofta] används av vanlig trafik fram till dagen innan.

"Vi har data [på banan] men för det mesta är det verkligen inte pålitligt. Vi fann till och med att lastbilens geometri ofta inte räcker, för när de väl kommer till staden och [bygger] lastbilen inser de det finns ett hål på asfalten [så de måste] flytta väggen lite och 10 centimeter gör en enorm skillnad.

"Så det här är extra utmaningar som gör allt mer oförutsägbart, men dessa bidrar till att göra sporten mer värdefull för biltillverkare, för när vi utvecklar ett elfordon ... måste vi utveckla kraftdriv- och energihanteringsprogramvaran, som kan anpassa sig till alla slag att köra alla typer av omständigheter och att anpassa sig till i princip 5 miljoner kunder varje år. "