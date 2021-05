Hur BMW / Minis allt-i-ett EV-laddningsplan syftar till att minska räckvidd

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - BMW / Minis nya allt-i-ett-laddningsplan har lanserats i Storbritannien i syfte att minska räckvidden och i grunden göra laddningen mycket enklare. Om du har kört en elbil vet du hur det känns att din laddning minskar framför ögonen.

Laddning - särskilt under längre resor - är fortfarande den viktigaste nackdelen med att köpa en elbil förutom den initiala högre kostnaden.

Den enkla tanken med BMW Charging eller Mini Charging , som systemen kallas, är att du betalar en leverantör, men du har tillgång till över 11 000 laddpunkter i Storbritannien (och 173 000 laddpunkter i hela Europa) via ett enda RFID-kort snarare än det irriterande scenariot att vara registrerad hos flera leverantörer och ha kort och appar för var och en.

Det nuvarande BMW Charging and Mini Charging-nätverket inkluderar BP Pulse (inklusive ChargeYourCar), ESB, Osprey, Source London och Chargepoint Network UK (inklusive Instavolt) och andra. Vissa kraftfulla laddstationer via Ionity ingår också i BMW Charging-nätverket.

Du kan se var de närmaste punkterna är tack vare bilnavigering, plus din laddningshistorik och avgifter som visas i din BMW / Mini-app eller på webbplatsen. Kostnader faktureras varje månad.

Du kan antingen betala när du går (bara betala för det du använder) eller, för vanliga användare, registrera dig för ett abonnemang. BP Pulse-paketet (7,85 £ per månad) erbjuder kunderna förmånlig prissättning per / kWh när de laddar med över 5 500 bp pulsladdningspunkter. Användare som använder upp till 43 kW AC- eller 50 kW DC-laddning sparar 0,13 £ per kWh jämfört med betalningspriset och de som använder 150 kW DC-laddning sparar 0,15 £ per kWh.

Systemet gör det också möjligt för BMW / Mini att erbjuda gratispaket till nya el- och plug-in hybridkunder - ägare av nya Mini Electric får fri tillgång till BP Pulse-nätverket i ett år.

För förare som använder Ionity-laddningsnätet sparar Ionity Plus-paketet (£ 11,30 per månad) dig £ 0,43 per kWh när du använder upp till 350 kW DC-laddning. Ionity är ett joint venture grundat av BMW, Daimler, Ford och Volkswagen. Det finns cirka 340 av dessa laddstationer i hela Europa, men bara 13 i Storbritannien. BMW iX3- eller BMW iX-kunder kan få detta paket i 12 månader gratis.

Den nya planen - från åtminstone Mini-sidan - avslöjades vid ett nyligen lanserat evenemang som vi deltog i för den nya uppdaterade Mini och Mini Electric i bilens ikoniska fabrik i Cowley, Oxford. Den ikoniska nya versionen av Mini är nu otroligt 20 år gammal (ja, verkligen) och den senaste designuppdateringen ger också många tekniska uppdateringar till standardbilarna.

Du kan se hur Mini-designen har utvecklats i bilden nedan, med de nyare bilarna som har en annan hållning och mycket mindre krom än de ursprungliga modellerna gjorde.

Över 5 miljoner Minis har rullat av produktionslinjen i Storbritannien. Cirka 1000 produceras varje dag, eller en var 67: e sekund!

En 8,8-tums pekskärm är nu standard, medan den digitala displayen bakom ratten från Mini Electric nu är tillgänglig på alla modeller som tillval.

Det finns nu ett större galler med en svart sexkantig surround och svart strålkastare, medan de nedre positionslamporna har ersatts av luftinlopp för bättre aerodynamik. Det finns också nya LED-sidoindikatorer och en bakre dimljus.

135kW (184hk) Mini Electric kan spåra sitt ursprung till Mini E -testerna 2009 och den här nya uppgraderade versionen av förra årets Mini Electric-lanseringsmodell kommer med några nya alternativ samt den uppdaterade designen.

Den finns i nivå 1, 2 eller 3 trimnivåer samt en kollektionutgåva med 17-tums Electric Collection-lättmetallfälgar och andra alternativ som Island Blue metallfärg. Vi publicerar snart en recension av den nya modellen.

Återigen citeras ett intervall på 145 mil, men som vi upptäckte när vi kör originalet är det osannolikt att du får den mängden körsträcka. Laddningstiden är dock anständig med en snabb 50 kW laddare så att du kan dricka upp på en timme. Det är ungefär tre timmar på en 7kW-hushållsenhet eller 12 timmar på en vanlig hushållsuttag.

I en annan teknisk uppdatering säger Mini att den också debuterar en valfri tilläggs Bluetooth-aktiverad ruta som gör att du kan dela din bil med flera användare.

Varje användare kan boka en plats med appen och sedan kan de öppna din bil med sin telefon (med Bluetooth) vid rätt tidpunkt (du har inte flera tangenter). Du kan dela med upp till tio andra, så det låter bra för större familjer eller småföretag. Uppenbarligen måste du se till att de returnerar det i tid själv ...

BMW har tidigare sagt att alla Minis kommer att vara elektriska fram till 2030, den första BMW-modellserien som övergår helt till elkraft och debuterade också konceptet med en John Range Works-topp för elektriska intervall i slutet av förra året.

