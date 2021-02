KiaCharge låter Kia EV-ägare ladda över nätverk med en enda tjänst

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - KiaCharge strävar efter att ta lite av förvirringen ur laddningen och syftar till att förenkla processen för Kia EV- och PHEV-drivrutiner genom att erbjuda en enda betalningsväg.

KiaCharge tillåter förare att använda en app eller ett RFID-kort för att få tillgång till en rad laddningstjänster över hela Storbritannien, inklusive BP Pulse (tidigare Chargemaster och Polar), PodPoint, Ionity, Source London, Chargepoint, NewMotion, Charg-gy och ESB.

Kia säger att det kommer att sträva efter att lägga till fler tjänster fram till 2021.

Det betyder att du inte behöver registrera dig för många olika tjänster, du behöver inte använda en annan app eller ett annat kort för att få åtkomst till alla dessa olika laddare, du kan bara använda KiaCharge - vilket gör det mer bekvämt.

Kia säger att KiaCharge kommer att ge tillgång till 13 900 laddningspunkter över hela Storbritannien, inklusive mer än 1300 snabbladdare - för att bäst dra nytta av snabbare laddningshastigheter över 50 kW.

Systemet täcker också europeisk roaming med 178 000 laddpunkter i de 28 europeiska länderna, vilket innebär att det också blir lättare att köra på kontinenten, utan att heller behöva kontrakt i dessa länder.

Naturligtvis kommer ingenting gratis och det kommer att finnas två tariffer för KiaCharge, Easy och Plus. Easy riktar sig till sällsynta laddare och Plus är utformat för dem som använder laddningsnätet oftare.

Easy kommer att debitera £ 1,99 för att få tillgång till tjänsten, men har då inga månadsavgifter. Istället betalar du 0,49 £ för att få tillgång till en laddare (utom BP Pulse eller PodPoint) och sedan betalar du per kWh el.

Plus betalar 2,99 £ per månad, men behöver inte betala när de ansluter till en laddare. Istället betalar de bara per kWh. Det kommer också att ges 15 procent rabatt på dessa kostnader i de flesta nätverk, men inte Ionity, BP Pulse eller Ionity.

Du kan växla mellan taxorna, så om du är på semester och kommer att köra mer kan du växla om du tror att det kommer att ge dig bättre valuta för pengarna.

De bästa elbilarna 2021: De bästa batteridrivna fordonen som finns på brittiska vägar Förbi Chris Hall · 23 Februari 2021

Det finns några tillägg. Du kan ha BP Pulse som bolt-on, prissatt till £ 7,85, vilket är samma pris som en standard BP Pulse-prenumeration. Om du tycker att du använder BP Pulse mycket tid, kan detta i kombination med Easy KiaCharge-nivån tjäna dig bra.

Det kommer också att finnas en Ionity bolt-on tillgänglig senare 2021, som Kia säger kommer att vara tidsinställd "för att sammanfalla med lanseringen av Kias nästa generations batteri EV". Detta verkar vara inriktat på att låsa upp 800V-laddningen som Ionity kommer att erbjuda på Kias nästa bil .

Utöver tjänsten låter den stödjande appen dig hitta laddstationer, filtrera efter den typ du vill ha och navigera till dem, även om vi i de flesta fall kan föreställa oss att du använder bilens egna system för att navigera.

KiaCharge-tjänsten är nu tillgänglig för dem som vill registrera sig på KiaCharge.com .

Skriva av Chris Hall.