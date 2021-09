Cupra UrbanRebel Concept ger street racing vibbar till framtida elbil

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Cupra har presenterat en ny konceptbil, UrbanRebel. Det är en ren elbil , med detta koncept som sägs ge "en uppfattning om det framtida designspråket för det urbana elfordonet."

Cupra har redan en elbil i vingarna, Cupra Born , som är Cupra-märkta versionen av Seat el-Born.

Du kan se några av Born in the UrbanRebel, vilket inte är förvånande, eftersom Cupra säger att den här modellen är baserad på VW MEB -plattformen, som många bilar sannolikt kommer att vara under de närmaste åren.

Det är osannolikt att den sista vägbilen kommer att ha sådana här snabba och rasande vibbar, men Cupras mål här är att skapa lite spänning kring tanken på en elektrisk hetlucka.

Vi vet alla att elbilar kan erbjuda blåsande fart - med Cupra här säger att UrbanRebel erbjuder 250kW kontinuerlig effekt och 320kW topp, vilket kommer att leverera 0-62mph tiden på 3,2 sekunder.

I hot hatch -termer är det riktigt hett; om Cupra skulle sälja en modell som skulle leverera den typen av kraftdumpar allt i hastighetens namn skulle det verkligen skaka om.

Cupra säger att den kommer att lansera sitt stadselbilar 2025 och en del av oss hoppas att en del av detta koncept överlever - men du kan inte ha den här typen av styling, utan att erbjuda löjlig hastighet också.

Vi går snabbt mot en plats där det finns ett antal liknande modeller med liknande prestanda (både i VW-gruppen och Stellantis-gruppen) och vi skulle gärna se Cupra spela sin roll som störare.

Här hoppas jag.