(Pocket-lint) - Att ladda elfordon hemma kommer att bli mer och mer relevant när vi byter från att fylla på bilar på den lokala bensinstationen till att ladda dem via el istället.

Det finns flera EV-laddningslösningar tillgängliga för hemmet, inklusive att bara ansluta din bil till ett eluttag som om det bara är en annan gadget.

Även om det är genomförbart är det väldigt långsamt. Det kan vara okej om du inte använder din bil hela tiden, men för många är det en nödvändighet att se till att din bil inte tar dagar att ladda.

Ett företag, Andersen EV , hoppas att detta tillvägagångssätt kommer att vinna fördel med en designmedveten publik, som gärna betalar för träpaneler och en mängd färger över en plastlåda på väggen utanför ditt hem.

Vi har bott med laddningssystemet Andersen A2 för att ta reda på om dessa ambitioner kan uppnås.

Den största skillnaden mot vad som finns någon annanstans på marknaden är att det här inte ser ut som en laddningsbox.

Finns i en mängd olika färger och material inklusive trä, laddaren Andersen A2 är en vattentät rektangulär låda som mäter 348 mm bred x 494 mm lång x 156 mm djup. Den döljer all elektronik och laddningskabeln vilket ger ett snyggt och smalt tillskott till ditt hem.

När det gäller färger finns det åtta olika metallpanelfärger att välja mellan och de kan blandas och matchas med enhetens kropp för en rad kombinationer. Färgerna är tysta och består av "vuxna" greener, blues och gråtoner. Det finns inga Smarties-färger här en extrovert skulle dö för.

Om metallfärgerna inte är lämpliga kommer en uppgradering att ge en träfinishfinish.

Återigen, det är allvarliga saker som French Walnut, men det kommer verkligen att se ut mot det moderna eller traditionella huset du bor i, och eftersom kabeln är dold kan du verkligen inte säga att det är mer än en låda på din vägg .

Att poppa det stora magnetiska locket högst upp på lådan avslöjar 7 kW laddningskontakt och kabel - det maximala du kan få för hemladdning för de flesta - även om det också finns en 22 kW-version för dem med trefasström.

Det finns två kabellängder - 5,5m och 8,5m - så att du förhoppningsvis når bilens laddningsuttag oavsett hur du parkerar. I stället för ett rekylsystem att slåss med, rullar kabeln manuellt runt lådan medurs eller moturs, gömd bakom borstar som slår av smuts varje gång du sätter tillbaka den.

Systemet har utformats så att du inte behöver lossa kabeln helt. Praktiskt om du bara har parkerat en meter bort.

När vi först kom över EV-laddare var rekommendationen att inte ha en ansluten kabel om standarderna ändrades. Men sakerna är nu mycket mer stabiliserade på den fronten, så det är inte riktigt ett problem. Den levereras med en typ 2-kontakt.

Andersen A2 ansluter till ditt trådlösa nätverk och har en medföljande smartphone-app. Inte för att du ska behöva använda den efter den första installationen såvida du inte vill tinka med rapportering eller användning.

Lådan saknar synliga knappar och har tre lampor på framsidan för att ge dig en uppfattning om vad som händer. För det mesta styr du dock laddningen via din elbil.

Om du bara ville ladda och vara klar med det, låter Andersen A2 dig göra just det, men det finns några smarta värda att titta på om du vill få ut mer av systemet.

Du kan fjärrlåsa laddaren via appen, till exempel om du är orolig för att en granne stjäl din elektricitet medan du är ute.

När det gäller laddning finns det också några bra alternativ som ger dig sätt att spara pengar. Flera elföretag i Storbritannien, som till exempel Octopus Energy, erbjuder en laddningsavgift för ett visst antal timmar över natten så att du kan dra nytta av lägre priser.

Andersen A2 låter dig schemalägga när laddaren börjar och slutar ladda för att dra nytta av det, och även om kabeln fortfarande är fysiskt ansluten till din bil tar det ingen energi utanför de tider du har ställt in. Många bilar erbjuder också denna typ av kontroll, men åtminstone här har du möjlighet att hantera den hur du än väljer.

EV-laddaren låter dig också övervaka din laddning så att du kan se kostnaderna via appen, praktiskt om du försöker hålla hand om dessa räkningar (till under £ 5 per avgift för en långväga Tesla Model 3 är det mer sannolikt av nyfikenhet än nödvändighet).

För dem som vill ta saker längre, tillåter Andersen A2 också bara balansering av energi mellan energikrävande enheter i hemmet och din bil. Det är något som rekommenderas men inte är nödvändigt, och i slutändan betyder det att du inte kommer i en situation där det inte finns tillräckligt med energi för att leverera en anständig snabb laddning. De som vill ta bort nätet kan också välja alternativet för laddning av solenergi, där Andersen erbjuder hårdvaran för att ansluta till ditt solsystem.

Appen är grundläggande, men då behöver den inte göra mer än den gör.

Andersen A2 är inte den billigaste EV-laddaren på marknaden långt, men det är den mest snygga vi hittills hittat, och för många, särskilt de som är oroliga för designens estetik, är det säkert att passar in snyggt.

Skriva av Stuart Miles.