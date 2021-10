Bästa Bond -fordon: De bästa bilarna, planen och mer från filmerna

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När du tänker på James Bond -filmerna och fordonen i samma mening, tänker du förmodligen omedelbart på Aston Martin. Bonds valda transportsätt har dock inkluderat många andra fordon under åren. Några konstiga och knäppa, så helt enkelt magnifika.

Vi avrundar de bästa fordonen från James Bond -filmerna så att du kan njuta av dem. Från snabba Aston Martins till högteknologiska monster.

Lotus Esprit S1

Aston Martin DB5 kan vara den mest välkända och ikoniska av alla Bond-bilar, men Lotus Esprit S1 är möjligen en av våra favoriter. När allt kommer omkring, vem skulle inte vilja ha en bil som kunde köra under vattnet utan att rosta eller sjunka i djupet? Dessutom såg det fantastiskt ut också.

År 2014 såldes den bilen på en eBay -auktion för en häftig miljon dollar .

The Sunbeam Alpine

Ok, så det kanske inte är "det bästa" men det är den första Bond -bilen. Sunbeam Alpine kanske inte var den sexigaste av bilar, men den packade lite slag och blev till och med gynnad av Stirling Moss.

Denna bil spelade en stor roll i 1962 års Dr. No och var också inblandad i några klassiska biljakter. Det saknade prylar till andra Bond -bilar, men ändå lyckades Bond styla ut det.

Acrostar BD-5J

Den roliga och söta Acrostar BD-5J var en liten jet som dök upp i Octopussys öppningssekvens 1983 och såg Roger Moore upp till sina vanliga upptåg.

Acrostar var ett riktigt plan och kom i hembyggd form så att piloter kunde bygga egna. Det var också en imponerande liten sak som toppade med en maximal hastighet på 232 mph.

Citroën 2CV

Ett av de mest osannolika Bond -fordonen, Citroën 2CV lade till lite hilarity i Bond -klassikern 1981, Only For Your Eyes Only. Den blev misshandlad, krossad och involverad i en klassisk utförsåkning som såg den hoppa över en dålig bil i processen.

Krokodilbåt

Bond handlar inte bara om snabba bilar och snabba kvinnor, ibland använde han andra intressanta, roliga eller geniala sätt att ta sig fram.

I Octopussy använde Roger Moore denna enmansbåt förklädd till en krokodil för att smyga omkring. Helt klassisk.

Toyota 2000 GT

Toyota 2000 GT som dök upp i You Only Live Twice var en mycket speciell upplaga av en bil som redan bara sett en begränsad körning. Endast 300 av dessa bilar tillverkades. Den sågs som den första japenesiska superbilen och sades vara väldigt rolig att köra.

Den som dök upp i filmen var en faux soft-top-version av den klassiska bilen. Du kunde inte köpa en cabrioletversion av den här bilen, den gjordes på detta sätt bara för Bond -filmen och vissa säger att det bara var fallet eftersom Sean Connery var för lång för standardmodellen.

BMW 750iL

BMW 7-serien är känd för att vara ett högkvalitativt och lyxigt fordon. Men Bonds 750iL var ännu mer speciell. Den packade inte bara den klassiska 5,4 -liters V12 -motorn, utan skrytte också med en beväpning som innehöll 12 raketer, tårgasutmatare, ett förstärkt chassi och mer.

Höjdpunkten var troligen det system som tillät Pierce Brosnans Bond att fjärrstyra det med hjälp av sin telefon.

Ford Mustang Mach 1

Amerikanska muskelbilar är inte vad du förväntar dig när en brittisk hemlig agent kör, men Bond har alltid varit full av överraskningar.

I Diamonds Are Forever använde Sean Connery den för att undvika polis i en höghastighetsjakt genom Las Vegas gator. Den klassiska scenen inkluderade att se Bond sätta bilen upp på två hjul för att komma ner i en smal gränd.

AMC Hornet

Hornet är kanske inte det sexigaste av Bond -fordon, men det tog en av de mest minnesvärda föreställningarna i serien. Under 1974s The Man with the Golden Gun drog Roger Moores Bond av ett 360-graders vridande korkskruvhopp över en trasig bro medan han jagade Scaramanga.

En fantastisk stunt och en som tjänade bilen en plats i Guiness World Records för att utföra den "första astro -spiralen som användes i en film".

Jaguar CX75

Jaguar CX75 dök upp i Spectre 2015, men inte som Bonds bil utan i stället som Mr. Hinx - en av lönnmördarens arbetande för Spectre.

Sju av dessa bilar levererades för filmen och var tydligen "konstruerade runt en rymdfärg byggd enligt World Rally Championship spec". CX75 var utrustad med en 1,6-liters turbo och motor med superladdning som stöds av två elmotorer vilket gör den snygg och fin.

Aston Martin Vanish

Även om den inte var tänkt för högt i verkligheten, var den här bilen ganska fantastisk i Die Another Day. Det var inte bara fullt med vanliga prylar och vapen, det kunde också bli osynligt med bara ett klick på en knapp. Vem skulle inte vilja det?

Aston Martin DB5

Självklart skulle ingen lista över de bästa Bond -fordonen vara komplett utan den ikoniska Aston Martin DB5. Den dök upp i olika Bond -filmer inklusive Goldfinger, Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies och Casino Royale.

Den här ikoniska bilen skrytte med alla möjliga prylar från hjulskärande blad till maskingevär inbyggda i framvingarna och mer. En av de officiella bilarna var på auktion redan 2010 och en annan auktionerades ut på Sothebys den 15 augusti 2019. Den såldes för 6 miljoner dollar och förändring.

Aston Martin V8 Volante

Ännu en klassisk Bond -bil, den här gången från The Living Daylights. Aston Martin V8 Volante kanske inte var den snyggaste eller mest intressanta Aston, men det var fortfarande en knäck. Speciellt intressant med möjligheten att plötsligt gro himmel och riva upp de snöiga backarna. Tillägget av raketförstärkare gjorde bara V8 Volante ännu mer tilltalande.

Lilla Nellie

I You Only Live Twice använde Bond ett Wallis WA-116 Gyroplan, roligt känt som Little Nellie. Till skillnad från de kommersiellt tillgängliga versionerna var denna utrustad med ett maskingevär, raketskjutare och eldkastare. Det användes också i en av James Bonds enda luftstrider.

Tuk-Tuk

Ytterligare ett klassiskt Bond -fordon som inte ska underskattas. Bond använde denna trehjuliga taxi i Octopussy för att snabbt fly. Naturligtvis, som andra fordon i serien, packade denna Tuk-Tuk mer under huven än någon hade väntat sig. Resultatet blev en lysande tunga-i-kind-jakt-sekvens genom de indiska gatorna.

