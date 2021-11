Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Lagom till semestern finns en ny billig Chromebook att köpa i Storbritannien.

I somras presenterade Samsung sin senaste Chromebook: The Galaxy Chromebook Go . Den lanserades i USA först, i juli, och AT&T sålde en LTE-variant en månad senare. Nu släpper Samsung Galaxy Chromebook Go LTE i Storbritannien. Det kostar £399 med 4 GB RAM och 64 GB inbyggt lagringsutrymme.

Det är en 14-tums bärbar dator som väger 1,45 kg. Samsung sa att det har ett batteri som kan hålla i upp till 12 timmar på en enda laddning. Den levereras med en 45W USB-C-laddare och kommer med en rad portar inklusive två USB-C och en USB 3.1, samt en 3,5 mm ljudkontakt och en microSD-kortplats.

Andra funktioner inkluderar en Intel Celeron N4500-processor med Intel UHD-grafik, en 720p HD-kamera, stereohögtalare och stöd för Wi-Fi 6 och Bluetooth 5.1.

Visst, med den sortens specifikationer kommer du inte att göra särskilt många intensiva saker, men Chromebooks är inte precis tunga spelmaskiner. De är avsedda för att surfa på webben, titta på YouTube-videor, kontrollera din Gmail och ladda ner en mängd webbappar och Android-appar. För den typen av uppgifter är Galaxy Chromebook Go en idealisk maskin.

För att se hur Samsung Galaxy Chromebook Go kan jämföras med andra populära Chromebooks som finns tillgängliga just nu, se vår guide:

